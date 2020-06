Iodice, un'italiana nel team sull'equity sostenibile di Nn Ip

Marina Iodice entrerà a far parte del team sustainable & impact equity di Nn Investment Partners con sede a L'Aia nel ruolo di senior portfolio manager impact investing, a partire dal primo luglio. Lavorerà insieme a Huub van der Riet (lead portfolio manager), Ivo Luiten (senior portfolio manager) e al team di analisti per gestire la strategia globale azionaria ad impatto e i tre fondi tematici ad impatto (health & well-being, smart connectivity, climate & wnvironment). Riporterà a Hendrik-Jan Boer, head of sustainable & impact investing.

La nomina di Iodice (in foto) rientra nel piano di espansione delle attività di engagement con le società incluse nei nostri portafogli ad impatto, l'ulteriore implementazione dei KPI e l'ottimizzazione del nostro quadro di misurazione dell'impatto.

Marina sarà anche incaricata di estendere la nostra metodologia di misurazione dell'impatto, che consentirà di prendere decisioni di investimento ancora più informate e di migliorare ulteriormente il reporting Impact per i nostri clienti.

Con già dieci anni di esperienza internazionale nell'investimento responsabile e ad impatto, la manager arriva da Mirova a Parigi, la filiale di Natixis Im dedicata all'investimento sostenibile e di impatto, dove ha coordinato iniziative di engagement sui temi Esg con investitori internazionali e guidato la ricerca sulla sostenibilità nei settori dell'energia e della sanità dal 2013. Nella sua vita personale, IOdice ha trascorso sei mesi di volontariato con Kiva in Nicaragua nel campo della microfinanza durante un congedo sabbatico nel 2017.

Iodice ha conseguito un MSc in Tecnologia Ambientale presso l'Imperial College di Londra e un BSc in Economia e Management presso l'Università Bocconi di Milano. Inoltre, ha conseguito la certificazione Cfa e membro del Comitato Esg della Società Cfa in Francia.