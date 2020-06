Un nuovo fondo obbligazionario globale per Aviva Investors

Aviva Investors lancia il fondo Aviva Investors Us Investment Grade Bond, gestito da Joshua Lohmeier (in foto), Mike Cho e George Bailey. Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade, denominate in dollari americani, di ogni Paese nel mondo. Si pone l’obiettivo di generare rendimento e aumentare il valore del capitale sovraperformando il benchmark di riferimento sul lungo termine (pari a cinque o più anni).

Il processo d'investimento segue un approccio di gestione attivo e a lungo termine, ricorrendo a tecniche di costruzione del portafoglio e di allocazione del rischio combinate con investimenti high conviction, sia a livello di azienda che di settore, così da offrire rendimenti ottimali corretti per il rischio.

Nel costruire il portafoglio, il team si focalizzerà sulle aree in cui i mercati del credito sono inefficienti, scovando Us corporate bond di qualità superiore, valutando punti di forza e rischi del business associati alle aziende sottostanti, il loro prezzo rispetto al valore di mercato, la view delle agenzie di risk rating indipendenti e sfruttando opportunità di breve termine.

Il processo d’investimento tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance (Esg) e le decisioni sono supportate da un impegno attivo verso le aziende investite, al fine di influenzarne positivamente il comportamento, contribuendo a generare rendimenti competitivi.

"Siamo lieti di aggiungere il fondo obbligazionario Us Investment Grade alla nostra gamma. Riteniamo che il mercato delle obbligazioni US Investment Grade offra opportunità interessanti per gli investitori, sia a livello aziendale che di settore, in quanto è possibile costuire un portafoglio in grado di offrire un'ulteriore e distinta fonte di alpha", commenta il co-manager del fondo e head of North American investment grade credit, Lohmeier.

"In questi tempi eccezionali", aggiunge, "i clienti cercano sempre più spesso di diversificare i loro portafogli per proteggere il capitale e trovare buone opportunità di rendimento. Josh e il team hanno una profonda conoscenza dei mercati in cui operano e siamo felici di aggiungere questo fondo alla nostra gamma, così da offrire ai nostri clienti un’asset class interessante". Il Fondo è una sicav domiciliata in Lussemburgo che utilizza il dollaro statunitense come valuta base.