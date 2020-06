Dal primo luglio prossimo, l'attuale limite di 15.000 euro per i bonifici istantanei passerà a 100.000 euro. Lo ha stabilito il Consiglio Europeo dei Pagamenti, organo decisionale e di coordinamento dell’industria bancaria europea in materia di pagamenti. L'estensione non è vincolante per gli istituti di credito che potranno, comunque, stabilire anche limiti di importo inferiore.