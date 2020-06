Fineco, maggio d'oro: raccolta cresce del 78% sul 2019

“Gli eccellenti dati di raccolta del mese di maggio evidenziano gli effetti strutturali del forte impulso alla digitalizzazione, e l'ottimo posizionamento di Fineco per cogliere questo trend. L'asset mix di grande qualità vede la componente gestita sostenuta dai Guided Products, a conferma della capacità della Rete di intercettare le esigenze dei clienti, mentre la crescita del brokerage si conferma strutturale. Anche a fronte del rientro della volatilità verso livelli più sostenibili, i ricavi mantengono infatti un deciso incremento rispetto allo scorso anno grazie sia all'efficace rivisitazione dell'offerta, sia all'aumento della base di clientela interessata a interagire con i mercati finanziari”. Così Alessandro Foti, ad e dg di Fineco, descrive un maggio d'oro per la sua banca in termine di produzione commerciale.

La decisa accelerazione della raccolta netta registrata nella prima parte dell’anno infatti si è confermata anche nel mese di maggio con un risultato pari a 873 milioni euro (+78% a/a), caratterizzato da una grande qualità e ottenuto senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. L’asset mix vede un balzo su base annua sia della componente gestita a 576 milioni di euro (16 volte a/a), con un forte contributo dei Guided Products, sia della componente amministrata a 820 milioni. La raccolta diretta è pari a -522 milioni, evidenziando la scelta dei clienti di investire liquidità verso prodotti di risparmio gestito e amministrato.

Il progressivo rientro della volatilità sui mercati dai picchi registrati a marzo non ha interrotto lo slancio del brokerage, che nel mese di maggio ha generato ricavi stimati in circa 21 milioni, +82% rispetto a maggio 2019. Da inizio anno i ricavi stimati sono circa 106 milioni, con una crescita a/a intorno a +103%.

Guided products, nel mese di maggio raccolta più che raddoppiata anno su anno. La raccolta in “Guided products & services” con 478 milioni mostra una crescita del 167% rispetto a maggio 2019 (179 milioni), portando il totale da inizio anno a 1,2 miliardi (+10% a/a). L’incidenza rispetto al totale Aum è salita al 72% rispetto al 68% di maggio 2019.

Quasi 8.000 nuovi clienti nel mese. Nel mese di maggio sono stati acquisiti 7.954 nuovi clienti, portando il numero dei clienti totali al 31 maggio 2020 a 1.359.643, in crescita del 3,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare si evidenzia la migliore qualità della nuova clientela, con i Total financial asset medi relativi ai conti aperti tra dicembre 2019 e maggio 2020, cioè dopo l’annuncio dello smart repricing sui servizi di banking, che hanno registrato un incremento del 42% rispetto a quanto registrato nei primi 11 mesi del 2019.

FAM, raccolta sul capitale protetto. Fineco Asset Management in maggio ha registrato 248 milioni di raccolta retail, con un particolare interesse dei clienti sia verso la famiglia di prodotti di decumulo, sia nei confronti del nuovo prodotto a capitale protetto “Global Defence”, che ha raccolto nelle prime settimane circa € 122 milioni. Al 31 maggio 2020 FAM gestiva masse per 13,7 miliardi: 8,5 miliardi nella componente retail (+30,8% a/a) e 5,2 miliardi in quella istituzionale (+3,6% a/a).

Patrimonio totale a quota 80,7 miliardi. Il patrimonio totale si è attestato a 80,7 miliardi, in crescita dell’8% rispetto a maggio 2019 e -1% rispetto al 31 dicembre scorso. Da inizio anno la raccolta netta è stata pari a 3.947 milioni (+46% a/a), di cui 1.006 milioni per la raccolta gestita, 2.658 milioni per la raccolta amministrata e € 283 milioni per la raccolta diretta.