Gli Etf di WisdomTree approdano sulla piattaforma di Intermonte

WisdomTree distribuirà i suoi portafogli modello attraverso The Intermonte Eye (T.I.E.), il brand di Intermonte dedicato ai consulenti finanziari e ai private banker. La partnership vedrà l'integrazione di cinque portafogli dell'emittente di exchange traded fund ed exchange traded product.

La gamma di portafogli modello forniti attraverso l'accordo con T.I.E. è la seguente:

WisdomTree Growth Model Portfolio. Fornisce un'esposizione diversificata attraverso strategie smart beta . Gli Etf inclusi in questo Model Portfolio sono costruiti sulla base di una metodologia proprietaria di ponderazione dei dividendi, che mira a generare un rendimento più elevato e adattato al rischio, e diversa dai tradizionali approcci ponderati in base alla capitalizzazione di mercato.

. Gli Etf inclusi in questo Model Portfolio sono costruiti sulla base di una metodologia proprietaria di ponderazione dei dividendi, che mira a generare un rendimento più elevato e adattato al rischio, e diversa dai tradizionali approcci ponderati in base alla capitalizzazione di mercato. WisdomTree Income Model Portfolio. Fornisce agli investitori un portafoglio diversificato a livello globale con un'esposizione geografica simile a quella garantita dall' indice MSCI All World , con l’obiettivo di generare rendimenti più elevati per gli investitori.

, con l’obiettivo di generare rendimenti più elevati per gli investitori. WisdomTree Balanced Model Portfolio. Fornisce agli investitori un approccio smart beta equilibrato e diversificato, che ripartisce equamente azionario e obbligazionario (50% ciascuno).

(50% ciascuno). WisdomTree Thematic Model Portfolio. Si distingue sia per una composizione equamente ripartita tra azioni e obbligazioni , sia per la capacità di offrire un’esposizione ai mega trend come l’Intelligenza Artificiale e il Cloud Computing, con l’obiettivo di generare potenzialmente rendimenti più elevati nel lungo periodo.

, sia per la capacità di offrire un’esposizione ai mega trend come l’Intelligenza Artificiale e il Cloud Computing, con l’obiettivo di generare potenzialmente rendimenti più elevati nel lungo periodo. WisdomTree Commodity Model Portfolio. Combina un'allocazione strategica ad un’esposizione più ampia e diversificata alle commodity attraverso il WisdomTree Enhanced Broad Commodities UCITS ETF, associata a un'allocazione tattica a quattro diversi ETP su singole commodity su base mensile attraverso una strategia a rotazione quant driven.

"Questa entusiasmante partnership permetterà a T.I.E. di attingere alle soluzioni di investimento in outsourcing di WisdomTree e alla sua expertise nel campo degli ETP smart beta", ommenta Antonio Sidoti, head of Southern Europe distribution di WisdomTree. "I nostri portafogli modello sono progettati per offrire agli investitori un modo intelligente di accedere ai mercati globali, dando al contempo ai consulenti la possibilità di soddisfare efficacemente le esigenze dei clienti. La combinazione di strategie all'avanguardia e quant driven insieme alla tecnologia avanzata per monitorare i portafogli modello, ben combaciano con la natura digitale di T.I.E.".

“È un onore per noi collaborare con uno dei principali provider di ETF ed ETP negli Stati Uniti ed in Europa"; aggiunge Gianluca Parenti (in foto), socio fondatore di Intermonte. "T.I.E. è uno spazio digitale dedicato al continuo confronto e scambio di idee per una community selezionata di professionisti del risparmio e questa nuova partnership ci consentirà di arricchire ulteriormente la nostra gamma di servizi ed affiancare ancora meglio i consulenti nel loro lavoro quotidiano”.