Jupiter acquisisce Merian GI: Boggio cresce, anche ruolo europeo

Nuove nomine senior nel team di direzione della distribuzione di Jupiter.I nuovi componenti entreranno in carica immediatamente dopo il completamento legale dell'operazione di acquisizione di Merian GI, per il quale si attende l'approvazione delle autorità di regolamentazione a per luglio.

I nuovi ingressi hanno richiesto un allineamento del team di distribuzione alle esigenze del gruppo allargato. allineamento che vede Andrea Boggio

promosso a head of Continental Europe, mantenendo il ruolo di head of Italy. Boggio, che è in Jupiter da quattro anni, coordinerà le attività delle sedi europee assicurandosi che siano allineate con gli obiettivi strategici generali del business combinato.

I manager senior che da Merian GI entreranno nel team di direzione della distribuzione sono due. Warren Tonkinson (in foto) si unirà a Jupiter come managing director, distribution, in un ruolo di nuova creazione. Tonkinson ha oltre 25 anni di esperienza nel settore dell'asset management e ha contribuito a guidare Merian GI nel processo di acquisizione.

Tonkinson dirigerà un team di circa 50 persone, supervisionando la rete di uffici internazionali e lo staff globale di Jupiter, come riferimento di tutti i responsabili regionali. Sarà anche responsabile dell'assistenza clienti internazionale di Jupiter e di una serie di partnership strategiche che faranno parte della rete di distribuzione del gruppo allargato.

Da Merian arriva anche Marcus Bolitho che in Jupiter assume il ruolo di head of marketing. Bolitho ha ricoperto ruoli senior presso Bny Mellon e Old Mutual Global Investors, e più recentemente ha guidato il rebrand e il lancio di successo di MGI. Marcus guiderà un team di marketing allargato che comprende una combinazione di professionisti del marketing sia di Jupiter che di Merian.

Il responsabile marketing lavorerà alle strategie per la nuova gamma di prodotti combinati. Rob Page, (senior marketing adviser e acting head of marketing) continuerà a svolgere un ruolo di consulenza per supportare Marcus Bolitho nell'integrazione e nella realizzazione di progetti.

"Crediamo che l'acquisizione di Merian Global Investors da parte di Jupiter porterà alla creazione di una vera e propria potenza della gestione attiva", commenta Tonkinson. "Con una gamma di fondi potenziata e un team di distribuzione altamente qualificato e dotato di ottime risorse, vi è una significativa opportunità di far crescere il business a livello internazionale, di supportare meglio i nostri investitori esistenti e di espandere la nostra base di clienti. Sono entusiasta di lavorare con Phil e con il team per dare vita a questa visione".

"È con vero piacere che do il benvenuto a Warren e Marcus come nuovi membri del team e mi congratulo con loro e con Andrea per i loro nuovi ruoli all'interno del più ampio business che Jupiter diventerà dopo il completamento dell'acquisizione”, aggiunge Phil Wagstaff, global head of distribution. "La qualità delle persone di Merian è stata molto influente nella nostra decisione di acquisire la società. L'esperienza di Warren e Marcus all'interno del settore e la profonda comprensione dell'ampio panorama della distribuzione saranno di grande valore, poiché continueremo a lavorare per creare una società leader del settore, incentrata sui clienti e sugli investimenti attivi, realizzando gli obiettivi strategici che abbiamo chiaramente definito all'inizio di questo processo".