Satispay da oggi è disponibile per il download su Huawei AppGallery. La soluzione, con 1,1 milione di utenti, è dedicata ai pagamenti via mobile, rendendo veloce e sempliceil passaggio di denaro tra amici, il pagamento in esercizi commercialifisici e online e, in generale, la gestione del denaro e i suoi trasferimenti.

"Lavoriamo costantemente per offrire ai nostri partner e ai nostri consumatori la miglior esperienza possibile sui prodotti e servizi delnostro ecosistema", commenta Pier Giorgio Furcas, deputy general manager di Huawei Consumer Business group Italia. P"arte del nostro impegno è dedicato a rendere disponibili su AppGallery, il nostro store proprietario già terzo al mondo, le app preferite degli utenti".

"Per farlo", prosegue, "selezioniamo accuratamente i partner e proponiamo soluzioni vantaggiose per tutte le aziende che scelgono di unirsi alla nostra piattaforma. Oggi, siamoorgogliosi di dare il nostro benvenuto a Satispay, che offre un'esperienza di gestione del proprio denaro completa, sicura e affidabile".

"Esattamente come Huawei, Satispay mette gli utenti al primo posto e lavora per offrire loro un'esperienza smart, sicura ed efficace attraverso la tecnologia. Grazie a questa visione condivisa, lavoreremo insieme affinché le nostre soluzioni possano portare sempre più benefici a tutti i consumatori", conclude Furcas.

"Siamo molto contenti di essere approdati su AppGallery", aggiunge Dario Brignone (in foto con i co-founder Samuele Pinta e Alberto Dalmasso), co-founder e cto di Satispay, "e di esserci arrivati con una collaborazione tra i due team davvero molto proficua. La nostra missione è da sempre quella di fornire a tutti, in modo democratico, uno strumento per semplificare qualsiasi forma di pagamento quotidiano. L'ingresso nello store di Huawei, che ha saputo conquistare rapidamente una così importante quota di mercato, è certamente un'ulteriore opportunità per Satispay per accelerare il raggiungimento del nostro obiettivo, ancora più importante ora che stiamo avviando anche il processo di crescita in Europa", conclude Brignone.