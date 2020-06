Soft Bank lancerà un fondo del valore di 100 milioni di dollari (89 milioni di euro) da investire in progetti guidati da imprenditori appartenenti alle minoranze nere e sudamericana negli Stati Uniti. Cem riporta Andkronos, il più grande istituto di credito del Giappone prende posizione al nono giorno consecutivo di proteste e disordini in molti Stati per la morte di George Floyd a Minneapolis per mano di tre agenti di polizia, per i quali poche ore fa è scattato l'arresto dopo la sospensione dal lavoro decisa dal dipartimento di polizia dopo l'episodio.

"Il razzismo è triste", ha commentato il fondatore e ceo della multinazionale, Masayoshi Son (in foto), sul suo profilo social annunciando la creazione dell'Opportunity Growth Fund, con il quale SoftBank intende contribuire a "farsi strada in un mondo ingiusto che ostacola il successo degli imprenditori neri e sudamericani", e che inizialmente sarà dotato di 10 milioni di dollari.

Il direttore operativo della banca, Marcelo Claure ha spiegato ai dimendenti in una lettera che il fondo "non applicherà una commissione di gestione tradizionale, ma cercherà di mettere il maggior capitale possibile nelle mani dei fondatori e degli imprenditori di colore. La nostra attenzione si concentrerà sulle aziende che utilizzano la tecnologia per modificare i modelli di business tradizionali".

