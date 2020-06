T. Rowe Price rafforza il team multi asset solution

T. Rowe Price rafforza il team multiasset solution con l’inserimento di Michael Walsh nel ruolo di la carica di solution strategist per l’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Walsh, che sarà basato a Londra, farà riferimento a Yoram Lustig, head of multisset solutions Emea e LatAm. Il lavoro di Walsh si concentrerà sulla progettazione e gestione di soluzioni di investimento e sulla trasmissione delle view del team ai clienti e al mercato.

Prima di entrare in T. Rowe Price, Walsh ricopriva il ruolo di senior strategist Emea all’interno del business di investment solutions di UBS Asset Management. In precedenza, ha lavorato con diverse cariche presso Old Mutual Global Investors, Legal & General Investment Management, BlackRock e Mercer.

“T. Rowe Price ha diversi decenni di esperienza nello sviluppo di soluzioni multi-asset e gestisce più di 293 miliardi di dollari di asset in quest’area", commenta Lustig. "Michael Walsh metterà a disposizione del team le proprie conoscenze accademiche e un’ampia esperienza nell’asset allocation, nella costruzione dei portafogli e nello sviluppo dei prodotti".

"Questa nomina"; aggiunge il responsabile multiasset Emea, "rafforza ulteriormente la nostra capacità di offrire ai clienti soluzioni creative sia personalizzate che standard. L’inserimento di un professionista come Michael Walsh nel nostro team testimonia l’impegno strategico di T. Rowe Price nell’espansione delle proprie capacità multi-asset globali”.