Anima: raccolta positiva a maggio, patrimonio in recupero

La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del gruppo Anima nel mese di maggio 2020 è stata positiva per circa 100 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 700 milioni di euro.

A fine maggio le masse gestite complessive del gruppo Anima ammontano a oltre 180 miliardi di euro, in calo rispetto ai circa 185 miliardi di euro a fine 2019, ma con un recupero dalla fine del primo trimestre del 2020 di circa 4 miliardi di euro.

“Anche nel mese di maggio prosegue il trend positivo per la raccolta per entrambi i segmenti retail e istituzionale; il recupero dei mercati nelle ultime settimane ha inoltre avuto un impatto favorevole sulla rivalutazione delle masse in gestione, tornate sopra i 180 miliardi di euro”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding.