“Mediolanum è la banca più consigliata in Italia dai propri clienti”. È questa frase di Massimo Doris ad aprire il nuovo spot tv di Banca Mediolanum, firmato da Armando Testa, in onda da oggi sulle principali emittenti televisive. Messaggio rafforzato dal cerchio, tracciato dallo stesso Doris, con il numero 1 al centro.

Un video promozionale dedicato all'attività dei family banker dell'istituto della famiglia Doris, che, in caso di passaparola, offre ai clienti premi esclusivi, secondo le logiche delle operazioni a premi di “member get member”. Il messaggio viene sintetizzato nell’invito finale dell’amministratore delegato: “Un consiglio? Ascolta solo buoni consigli”.

“Con questa nuova campagna abbiamo voluto ringraziare i nostri clienti per il primato di banca più consigliata d’Italia. Questo riconoscimento si aggiunge agli altri risultati finora ottenuti: primo posto per soddisfazione della clientela, primo posto nel ricordo pubblicitario spontaneo e terzo posto in termini di awareness del brand”, commenta Gianni Rovelli, Direttore Comunicazione e Marketing Commerciale di Banca Mediolanum.

Il flight televisivo sarà in onda da oggi, 5 giugno, al 4 luglio con la messa in onda di spot da 40” e 15” sulle reti delle concessionarie Publitalia ‘80, Rai Pubblicità, Sky satellitari, Sky FTA, Cairo, Viacom, Class Pubblicità e Discovery Media.

Dall’8 giugno, lo spot tv sarà affiancato da una campagna radiofonica su Rtl 102,5, Radio 24, RDS, Radio 105 e Virgin. A completamento del media mix è stata pianificata la presenza di annunci pubblicitari sui principali quotidiani nazionali nel formato pagina intera su 8 differenti testate e su internet attraverso l'impiego di banner pubblicitari veicolati per tutto il periodo di campagna su siti di informazione ad alta frequenza di visite, sui social network e formati dedicati a YouTube su Smart TV.

Al fine di aumentare la capillarità della comunicazione è inoltre prevista una campagna outdoor in alcune delle principali città, a supporto degli uffici dei consulenti finanziari presenti sul territorio.