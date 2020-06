Il trading online cresce ancora con la pandemia

Spectrum Markets registra un ulteriore aumento dei volumi di trading per l’ottavo mese consecutivo. In maggio sono stati scambiati 34,5 milioni di certificati, una quota che rappresenta un incremento del 22,7% rispetto al mese precedente e aggiorna i propri massimi. La quota di scambi oltre l’orario tradizionale (ovvero tra le 17:30 e le 09:00) è stata del 40,7%, in linea alle percentuali di aprile 2020.

Nel dettaglio, i volumi degli scambi in marzo si sono così suddivisi: l’86,4% del totale è attribuibile ai certificati sugli indici (84,4% ad aprile 2020), il 7,7% a quelli sulle valute (8,2% ad aprile) e il rimanente 5,9% agli strumenti sulle materie prime (7,4% ad aprile).

Sul podio dei sottostanti maggiormente scambiati troviamo al primo posto l’indice statunitense S&P 500 con una percentuale del 26,8%, seguito dall’OMX di Stoccolma (20,4%) e dal DAX tedesco (20%). Tutti i 21 sottostanti sono stati scambiati (dettaglio).