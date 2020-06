Ardian rileva una quota di ProduceShop

Ardian acquisisce una partecipazione in ProduceShop, piattaforma svizzera di e-commerce specializzata nella produzione e vendita di mobili per interni ed esterni in Europa. Le parti non hanno comunicato né l'entità economica dell'ingresso nel capitale sociale, nè quella della quota acquisita.



Lanciato nel 2015, ProduceShop ha un modello di vendita che combina marchi prestigiosi con i propri marchi attraverso strumenti analitici per intercettare le esigenze dei clienti europei. Con questo modello di crescita autofinanziato, la piattaforma di e-commerce è riuscita a triplicare il proprio fatturato in meno di tre anni vendendo oltre il 50% in mercati molto competitivi come Francia, Germania e Regno Unito.

“Abbiamo ambiziosi piani di internazionalizzazione per ProduceShop", dicono i suoi fondatori. "Il nostro modello di sviluppo è unico dal punto di vista tecnologico; siamo una società di e-commerce 3.0. Ardian Growth è il partner ideale per questa operazione: la loro esperienza nel commercio elettronico ha fatto la differenza”. "Il talento e la visione dei fondatori, uniti a un team determinato e competente ci hanno convinto subito", fa eco Laurent Foata (in foto), capo di Ardian Growth.



“Con ProduceShop, abbiamo identificato un approccio radicalmente innovativo alle vendite online grazie alla loro strategia basata sui dati, aggiunge Romain Chiudini, direttore di Ardian Growth. "Ciò conferma la nostra volontà di supportare lo sviluppo di ProduceShop verso una crescita internazionale ed esponenziale, al fianco di un team di grande talento”.