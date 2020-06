Capital Group, Halford gestirà la clientela europea

Capital Group ha nominato suo vice presidente, Amy Halford ,che ricoprirà anche il ruolo di senior manager global client services in Europa. Halford sarà basata a Londra e gestirà le relazioni con i clienti di tutta Europa della società, sia intermediari finanziari che istituzionali.

Amy Halford (in foto) entra a far parte di Capital Group da BlackRock, dove è stata director del client service management, supportando i clienti della società nel Regno Unito – intermediari, consulenti e gestori discrezionali. Porta con sé oltre 13 anni di esperienza nel settore, compresi i precedenti ruoli di relazione con la clientela presso UBS Global Am e Seven investment management.

La manager guiderà i team di relazioni con la clientela europea, RFP e global documents management services di Capital Group. Lavorerà inoltre a stretto contatto con la distribuzione in Europa e in Asia per approfondire e migliorare le relazioni con i clienti e offrire loro un'esperienza di primo livello.

"Siamo lieti di dare il benvenuto ad Amy in Capital Group", dice Gavin Lilburn, regional operations director per Europa e Asia. "Porta con sé un track record di sviluppo della strategia, competenze nella gestione delle relazioni con i clienti e molti anni di esperienza nel settore, che ci permettono di rafforzare il nostro servizio ai clienti".

"In questi tempi difficili", aggiunge, "continueremo a investire nel nostro business e a sostenere i nostri clienti. Essere una società privata ci permette di mantenere un focus di lungo termine e di essere allineati con gli orizzonti a lungo termine dei nostri investitori. Capital Group ha quasi 90 anni di esperienza nella gestione di eventi globali dirompenti, e continueremo a sostenere l'importante lavoro che svolgiamo per conto dei nostri clienti che si affidano a noi".