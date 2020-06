La Cysec, autorità di vigilanza di Cipro, segnala di aver disposto, con effetto dal primo giugno 2020, la sospensione parziale dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento rilasciata alle società cipriote:

F1Markets e Magnum FX, autorizzate entrambe ad operare in Italia nella modalità della libera prestazione di servizi. Le due società adesso non potranno accettare nuovi clienti, né pubblicizzarsi come fornitori di servizi di investimento a decorrere dal primo giugno 2020 (salvo eventuale revoca di tali decisioni).

La stessa autorità di vigilanza di Cipro segnala inoltre di aver disposto, sempre da primo giugno, la sospensione totale dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento rilasciata alla società cipriota Hoch Capital, già oggetto di un provvedimento cautelare Consob di divieto dell'esercizio delle attività in Italia e tuttora in vigore.

Le tre società segnalate da Cysec fanno riferimento ai siti internet: F1Markets Ltd: www.f1markets.com; www.StrattonMarkets.com; www.24CM.com; www.investous.com/eu; www.europrime.com/eu. Magnum FX (Cyprus) Ltd: magnumfx.eu; ETfinance.eu. Hoch Capital Ltd: www.hochcapital.com; www.itrader.com; www.tradeATF.com.