La Procura della Corte dei Conti avrebbe mandato qualche giorno fa gli uomini della Guardia di Finanza a sequestrare documenti nella sede della Fondazione Enasarco. Perchè?

Il perché ufficiale, si spera, dovrebbe venir fuori nelle prossime ore, quando si riunirà un consiglio straordinario dell’ente per discutere delle provvidenze speciali post-Covid per gli iscritti.

Ma è facile arguire i possibili ambiti d’interesse della magistratura contabile che l’hanno indotta a questa mossa. Acquisire maggior chiarezza sul comportamento del vertice della Fondazione.

E’ un vertice, infatti, che opera da varie settimane in un regime particolarissimo di legittimità, che ha prestato e presterà il fianco a molte critiche, peraltro già anticipate ai vertice Enasarco nelle due lettere che i due ministeri vigilanti, Economia e Lavoro, hanno inviato.

Perché la legittimità è discutibile (cioè, letteralmente, può essere messa in discussione)? Perché pur di evitare la scadenza elettorale ordinaria, fissata per il 17-30 aprile scorso, l’Enasarco a maggioranza – col voto contrario di cinque consiglieri di minoranza, espressi da Anasf, Confesercenti, Fiarc e Federagenti – ha deliberato di rinviare le elezioni a fine emergenza (sic!) e di proseguire nella gestione ordinaria come se niente fosse. Causa ufficiale, dar modo agli interessati di fare campagna elettorale: come se l’Enpam o l’Inarcassa non abbiamo potuto svolgere le loro campagne e svolgere regolarmente le loro elezioni, digitali, come per statuto devono essere (a prescindere dal lockdown!) anche quelle di Enasarco.

Causa sostanziale: prendere tempo rispetto a sondaggi elettorali disastrosi per la maggioranza uscente, gravitante come da trent’anni a questa parte attorno alla Confcommercio e ai sindacati confederali.

Peccato però che un consiglio che oltrepassi la sua scadenza naturale è in prorogatio e come tale non può deliberare nulla che superi l’ordinari amministrazione. Ma queste provvidenze straordinarie sono appunto fuori dall’ordinario. La replica dei mohicani della Fondazione è che invece il consiglio esce dal mandato pieno di cui è titolare ed entra in regime di prorogatio soltanto a metà giugno, e quindi domani potrebbe ancora legittimamente deliberare.

Come si vede, siamo proprio ai cavilli, se non agli stracci. La sostanza è che non c’è ombra di ragione (seria) per non votare, che due ministeri hanno detto formalmente al vertice Enasarco di votare, ma che quest’ultimo – con una faccia tosta degna di miglior causa - ritiene di dover “resistere, resistere, resistere”, secondo la “triplete” inventata anni fa (per cause quelle sì nobilissime) da Francesco Saverio Borrelli.

Si reciterà a soggetto ancora per qualche tempo, visto che la legge sulle casse di previdenza private è piena di ambuiguità, e si finirà prima o poi col votare per un rinnovo rinviato oltre decoro e con un esito che il tempo paradossalmente renderà sempre più propizio a chiunque voglia cambiare questo stato di cose imbarazzante.