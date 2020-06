La Banca centrale cinese ha continuato lunedì ad immettere liquidità nel sistema bancario tramite pronti contro termine per mantenere la liquidità. La People's Bank of China ha iniettato 120 miliardi di yuan (circa 16,93 miliardi di dollari) nel mercato attraverso pronti contro termine a sette giorni ad un tasso di interesse del 2,2 per cento, secondo una dichiarazione sul sito web della banca centrale ripresa da Adnkronos.

Ciò segue le due iniezione di liquidità da 150 e 70 miliardi yuan, emesse rispettivamente venerdì e giovedì scorsi. L'operazione mira a mantenere la liquidità nel sistema bancario ad un livello ragionevolmente sufficiente, ha sottolineato la Banca centrale.