Qualche piccolo spiraglio di sereno inizia a intravedersi dopo mesi drammatici. Da una parte, infatti, il Ministero dell'Economia ha annunciato l'emissione di un nuovo Btp, che porta un nome quasi "Dalliano": Futura. Si tratta di un prodotto riservato esclusivamente alla clientela retail che verrà emesso il prossimi 6 luglio. Ancora incerti modalità e "pezzatura", ma quello che è sicuro è che una seconda emissione, a distanza di poco tempo da quella - estremamente efficace - del Btp Italia è un buon segnale sui mercati. Non solo: l'annuncio dell'aumento della dotazione del Pepp, il piano europeo di acquisto di titoli di stato varato da Christine Lagarde, è stato salutato con ottimismo sia sui mercati - con una repentina discesa dello spread e un contestuale ritorno degli indici azionari in zone pre-Covid - sia dagli analisti, che concordano sulla positività di questo tipo di strumenti. Il bazooka di Mario Draghi è stato finalmente affiancato da una nuova modalità "muscolare" che dovrebbe consentire di tenere in piedi le economie continentali.

In particolare, la recente estensione del piano di Quantitative Easing della banca centrale europea a giugno dell'anno prossimo va nella strada giusta. Lo dice Generali Investments, con il suo senior economist, Martin Wolburg. Positivo anche il giudizio sull'incremento della sua portata da 600 a 1.350 miliardi di euro.

Le banche hanno tre modi per migliorare la redditività e sono quelle indicate da Intesa Sanpaolo (economie di scala), Mediobanca (specializzazione), Credem (qualità del credito). Altre strade non ci sono. (Giovanni Razzoli, Equita).

"I relativi reinvestimenti saranno realizzati almeno fino alla fine del 2022", dice Wolburg, "per evitare una contrazione prematura del bilancio. La logica alla base dell'azione è la necessità di riportare l'inflazione sul percorso pre-Covid-19, date le proiezioni macro riviste in negativo e i rischi al ribasso ancora prevalenti".

"La scorsa settimana il governo tedesco ha anche annunciato un audace stimolo fiscale per un volume di 130 miliardi di euro, pari al 3,8% del Pil tedesco", prosegue l'economista. "In altri paesi ulteriori pacchetti sono in discussione e probabilmente seguiranno a breve, mentre anche il coraggioso programma Ue di rilancio presentato la settimana precedente sarà a nostro avviso approvato".

Insomma, lo strumento temporaneo di acquisto titoli della Bce, insieme alle condizioni fiscali per la ripresa "potrebbero portare ad una forte ripresa. A meno che non si materializzino rischi al ribasso, innanzitutto un secondo lockdown, non ci attendiamo ulteriori audaci azioni di politica monetaria".

Ottimista sul futuro è anche l'investment bank indipendente italiana Equita. Per la società specializzata in analisi finanziarie, il sostegno alle banche attraverso il Pandemic Emergency Purchase Programme potrebbe portare ad un sostanziale riassorbimento dell'impatto economico della pandemia entro settembre. Ma a determinate condizioni.

Anche se "gli elementi di incertezza non mancano", dice il suo analista Giovanni Razzoli in relazione alla situazione del settore bancario in Italia, "gli strumenti messi in campo dalla vigilanza e dal governo per prevenire il contagio sono potenti e, se a settembre tornassimo alla normalità, l'impatto della crisi potrebbe essere assorbito più facilmente".

Gli effetti della pandemia di Covid-19 non sono ancora del tutto evidenti sui risultati degli istituti bancari nel primo trimestre. "Mi aspetto", continua Razzoli, "che non accada neppure nel secondo, considerando che la moratoria sui prestiti ha bloccato subito il deterioramento del credito.

A preoccupare Equita è l'aumento del costo del credito, che la società ha riscontrato ascoltando i manager delle banche. Un incremento che è un campanello di allarme sulla percentuale dei prestiti complessivi destinata ad accumularsi nelle sofferenze sofferenze dei bilancio degli istituti.

Eppure, l'incremento dei tassi sui crediti non spaventa come accaduto nel recente passato, ad esempio durante la crisi globale del 2008. "In media le banche si aspettano un aumento di 100 punti base rispetto ai 70 del 2019, a eccezione di Unicredit che ha indicato un livello fra 200 e 240 punti base per il business italiano. Nelle crisi precedenti l'aumento era stato di gran lunga superiore".

Per Razzoli i fattori da tenere d'occhio sono "parte dei crediti ristrutturati prima della crisi, che potrebbero tornare fra i deteriorati; il possibile peggioramento della qualità dei deteriorati, che diventano inesigibili; e infine i prestiti per i quali è stata chiesta la moratoria, che in parte potrebbero non essere restituiti".

Al riguardo, Equita è ottimista: "l'impatto sul patrimonio di vigilanza potrebbe essere meno della metà di quello atteso nello scenario migliore dall'Eba". Ma Razzoli avvisa che questo miglioramento delle prospettive è realistico "a patto che si torni alla normalità a settembre. L'unico modo per salvarsi da uno shock di questa portata è migliorare la redditività (punto su cui battono da tempo sia Banca d'Italia che Bce). Ci sono tre modi per farlo: Intesa Sanpaolo ha puntato sulle economie di scala, Mediobanca sulla specializzazione, Credem sul controllo ossessivo della qualità del credito. Altre strade non ci sono", conclude Razzoli.