Scoperti a Londra due cloni di Ubs Am e M&G

Arrivano nuove segnalazioni dalle autorità di vigilanza sui mercati finanziari esteri. Tra le società di intermediazioni e di investimenti non in regola indicate all'italiana COnsob, anche due cloni di importanti marchi del settore.

Le segnalazioni di Fca (Regno Unito). Macquarie Capital (www.macquariecap.co.uk, www.macquariecap.com) clone della società autorizzata Macquarie Capital (Europe) Limited (www.macquarie.com/uk/ corporate) con sede a Londra; Step Debt Free (www.stepdebtfree.co.uk) con sede dichiarata a Manchester; Lead Generation Ltd / Hamilton Investments (email: [email protected] co) con sede dichiarata a Londra; Cleverinvestors.co.uk (email: [email protected]) con sede dichiarata a Londra;

GainFintech/ Gain Fintech Ltd (https://gainfintech.com) con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent And The Grenadines);

Delta Capitals (www.delta-capitals.com; www.zexler.space) clone della società autorizzata DeltaFinancial Management Limited (www.deltafinancial.co.uk) con sede a Borehamwood, Hertfordshire (Uk); Thomas Ast Capital Management (www.tacm.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Thomas Ast con sede in Germania; United Bonds con sede dichiarata a Londra;

ETX Capital (https://capitaletx.com) con sede dichiarata a Jamestown, (Usa), clone della società autorizzata Monecor (London) Ltd (www.etxcapital.com) con sede a Londra; Canary Claims con sede dichiarata a Shipley (Uk), clone della società autorizzata Canary Claims, marchio commerciale della società Claims Thru Us (www.canaryclaims.co.uk) con sede a Londra;

Invicta Financial Services (email: [email protected]; [email protected] com) con sede dichiarata a Sittingbourne, Kent (Uk) clone della società autorizzata Invicta Financial Services Ltd (www.invicta-group.co.uk) con sede a Tonbridge, Kent (Uk); Allow Loans (http://allowloans.com) con sede dichiarata a Londra; Step Changing (www.stepchanging.org.uk);

Compare - Free (www.compare-free.co.uk) con sede dichiarata a Londra;

British Bond Capital (https://britishbondcapital. co.uk); Bright Finance ( www.brightfinance.co) con sedi dichiarate a Leeds (Uk) Monaco e Majuro (Marshall Islands); Step Clear From Debts (www.stepclearfromdebts.co.uk) con sede dichiarata a Manchester;

Bullion Hedge Global (www.bullionhedgeglobal.com) con sede dichiarata a Londra; Tower of London Worldwide (www.toweroflondon-worldwide. com) con sede dichiarata a Londra;

Search Investments / search-investments.co.uk (www.search-investments.co.uk) con sede dichiarata a Croydon (Uk); UK Property Bonds / Compare Property Investments (www.ukpropertybonds.net/ compare) con sede dichiarata a Londra; Ubs Asset Management ([email protected], [email protected]) clone della società autorizzata Ubs Asset Management Funds Ltd con sede a Londra; M&G Investments / M&G Securities (email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]) con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizze M&G Investment Management Limited (www.mandg.co.uk) e M & G Securities Limited (www.mandg.co.uk);

Barings / Baring Asset Management (www.baringuk.com, www.try.aldi-investment.com, clone della società autorizzata Baring Asset Management Limited (www.barings.c); Midas Wealth Management Securities (www.midaswms.com) con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent And The Grenadines); Macquarie Capital (www.macquariecap.co.uk, www.macquariecap.com) clone della società autorizzata Macquarie Capital (Europe) Limited (www.macquarie.com/uk/ corporate) con sede a Londra;

Investinghub.co.uk e la piattaforma di trading Ambershaw Limited (www.investinghub.co.uk) con sede dichiarata a Londra;

Falcon Fund Management (www.falconfundmanagement.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Falcon Fund Management (Luxembourg) SA con sede in Lussemburgo.

Le segnalazioni di Amf (Francia). compliance-partners.fr; www.ppsa-europe.com; www.ahp-management.com; www.aldgate-advisors.com; www.axatechviewou.com; www.rbcglobal-asset.com.

Le segnalazioni di Cnmv (Spagna). https://www.inverten.com; Grandefex Soleil Rouge Inc (www.grandefex.com); Navitas Markets / Salvax Ltd (www.navitasmarkets.com); Atirox Inc (https://atirox.com/es/); Cabana Capitals Limited (www.cabanacapitals.com); Cvc Markets (www.cvcmarkets.com); Fxgen Ltd (https://fx-gen.com/es/); Trust Investing (https://trustinvesting.com); Universal Markets / Um Media Llc (www.umarketspro.net/es/); Existrade Ltd (https://es.wforex.com).

Dalla Finma (Svizzera) arriva la segnalazione della Hardman & Brookes (www.hardmanbrookes.com) con sede dichiarata a Zurigo.