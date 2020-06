Risposta a dir poco fredda, quella delle banche all'invito da parte della Banca centrale europea di utilizzare le scorte cuscinetto di capitale previste dall'accordo di Basile per fronteggiare shock imprevisti, come quello prodotto dalla pandemia di Coronavirus.

Lo fa sapere con forte delusione in videoconferenza Andrea Enria (in foto), presidente della Vigilanza bancaria della Bce. Per facilitare la risposta del settore alla crisi coronavirus "è stata data alle banche la possibilità di utilizzare buffer relativi ai requisiti di Pillar 2 per assorbire le eventuali perdite e sostenere la clientela", ha detto oggi Enria. "Ma gli istituti, nonostante uno spazio addizionale fino a 400 miliardi, hanno mostrato una apparente riluttanza, con un certo disagio: anzi, solo una manciata di loro sta pensando a un utilizzo di questi buffer".

Il Pillar 2 è definito il "secondo pilastro" del nuovo accordo di Basilea e consiste nell'impegno da parte delgi istituto di credito di valutare la propria stabilità patrimoniale in relazione al profilo di rischio. Uno strumento imaginato per incrementare l'efficienza dei business delle banche.

"Alle nostre domande le banche hanno espresso preoccupazione sulla reazione dei mercati o delle agenzie di rating, insomma, nessuno vuole essere il primo a utilizzarli. "Le banche dicono che ora la Vigilanza permette di usare i buffer, ma sono convinte che se cambiasse atteggiamento ci sarebbero problemi, di qui la loro riluttanza", ha aggiunto il dirigente dell'istituto comunitario nel suo intervento ripreso da Adnkronos.

"Capisco che le banche vorrebbero avere più chiarezza da noi, ma", conclude Enria, "non possiamo dire di più, non sappiamo se ci sarà una seconda ondata di contagi. In ogni caso spero che usciremo da questa crisi avendo appreso una lezione sull'utilizzo di questo strumento".

La sollecitazione di Enria all'uso delle scorte di capitale per permettere alle banche di mettersi al sicuro dal rischio insolvenza dei loro clienti deriva da una reale preoccupazione espressa dalla Bce da tempo: quella per l'incremento dei crediti inesigibili derivanti dai prestiti e dalle moratorie previste in emergenza dal governo italiano attraverso il decreto legge Liquidità.

"La maggior parte delle misure di moratoria sui prestiti", dice al riguardo Andrea Enria, "finiranno fra settembre e dicembre ed è chiaro che più dura il lockdown, maggiore è il rischio che all'eliminazione delle moratorie si materializzino problemi nei bilanci delle banche. A quel punto dovremmo valutare la quantità degli Npl" e valutare se la situazione "richiederà misure addizionali. Ma non siamo ancora a quel punto".

Al 2 giugno i dati del ministero delle Finanze parlano di 2,4 milioni di domande di adesione alle moratorie sui prestiti e oltre 480.000 richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari a presentate dalle micro, piccole e medie imprese.