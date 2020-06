La Royal Bank of Canada affida le sue Clo alla sua Bluebay Am

BlueBay Am assumerà il controllo del business di gestione dedicato alle Clo della sua controllante Royal Bank of Canada (Rbc).

Il business di gestione dedicato alle collateralized loan obligation (forma di cartolarizzazione di crediti), basato negli Stati Uniti, verrà integrato nella piattaforma di gestione delle Clo di BlueBay, sotto la guida di Sid Chhabra (in foto), entrato in azienda nel 2018 per sviluppare le capability della società nel segmento structured credit e Clo.

Il team statunitense, composto da quattro professionisti esperti, e i 500 milioni di dollari di Clo da essi gestiti, amplieranno le capability di BlueBay nel segmento dei leverage loan e dei Clo statunitensi, rafforzando il team di leverage finance, attualmente composto da 26 professionisti, che gestisce masse per oltre 10 miliardi di dollari.

Tra gli ultimi ingressi nel team c'è quello di Matt Maggio. Per Chhabra, l'arrivo di Maggio "rappresenta un’opportunità entusiasmante di ampliamento del nostro franchise dedicato alle Clo con il contributo di professionisti esperti, e ha accelerato i nostri piani riguardo alla gestione di Clo focalizzati sui mercati Usa. I nuovi ingressi contribuiscono anche all’impegno di BlueBay nel continuare a incrementare nuove strategie e capability nel fixed-income liquido e illiquido”.

“Il franchise di leverage finance di Rbc", aggiunge Michelle Neal, head of Us e global senior relationship management di Rbc Capital Markets, "continua a dimostrare la sua forza lungo tutta la catena del valore delle attività di prestito, valore che noi forniamo ai clienti attraverso il nostro modello originate-to-distribute che comprende la sottoscrizione, il finanziamento, la strutturazione, la distribuzione e il supporto al commercio secondario. L’affidamento a BlueBay della nostra piattaforma di gestione delle CLO statunitensi ci permette di continuare a offrire soluzioni di investimento attraenti in modo sostenibile all’interno della nostra struttura di asset management, rimanendo sotto il cappello di Rbc”.