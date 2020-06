Borsa Italiana autorizzato la quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Sicit Group sul Mercato Telematico Azionario e la loro contestuale esclusione dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia.

Ieri la società ha presentato a Piazza Affari la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant sul Mta, occorrendone i presupposti Segmento Star. L’efficacia del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione alla quotazione è subordinata al deposito del prospetto di ammissione a quotazione delle azioni e dei warrant presso la Consob.

Dopo l'arrivo del nulla osta dell'autorità di vigilanza, Piazza Affari stabilirà la data di inizio delle negoziazioni e riconoscerà la qualifica star alle azioni e ai warrant una volta accertati i requisiti di capitalizzazione e diffusione stabiliti dall’articolo 2.2.3 del Regolamento dei Mercati.

Sicit Group informa anche di aver aderito al regime di semplificazione previsto dagli articoli. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento per gli emittenti di Consob, avvalendosi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.

Banca Imi agisce in qualità di sponsor ai fini dell’ammissione alle negoziazioni. Sicit ha inoltre conferito a Banca Imi l’incarico di specialista ai sensi della disciplina applicabile. Lo studio legale associato Gatti Pavesi Bianchi è il consulente legale della Società. BonelliErede with Lombardi è il consulente legale dello Sponsor.