Paolo Zavatti è il nuovo vice direttore generale di Banca Euromobiliare, istituto del gruppo di private banking Credem guidato dal dg Matteo Benetti insieme al presidente Lucio Igino Zanon di Valgiurata. Il manager ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo commerciale per la crescita dell’istituto.

Zavatti (in foto), da 30 anni nel gruppo Credem, ha maturato esperienze manageriali in ambito retail e corporate banking sino ad arrivare a ricoprire il ruolo di vice direttore generale di Credemfactor e, da ultimo, direttore generale di Credemtel, attiva nell’offerta di servizi digitali ad aziende, banche e pubblica amministrazione.

“Da responsabile commerciale inizierò subito ad occuparmi delle filiali e della rete dei consulenti finanziari, che sono cruciali in questo momento di grande stravolgimento del mercato. Spingeremo il più possibile verso la digitalizzazione di tutti i processi, con particolare riferimento ai servizi di consulenza patrimoniale”, commenta Paolo Zavatti.

Banca Euromobiliare gestisce e amministra masse per oltre 12 miliardi di euro (dati fine 2019) ed è attiva da 47 anni nella consulenza di alta gamma per imprenditori, investitori istituzionali, professionisti e clientela private. Ha sede a Milano ed è presente in tutta Italia con 34 tra filiali e centri finanziari e con oltre 400 private banker e consulenti finanziari.