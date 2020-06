Credo che l’Europa sia di fronte ad una grande opportunità e allo stesso tempo ad uno grande rischio. L’opportunità è quella di poter dimostrare di essere anche solidale e rispondere insieme ai bisogni e alle necessità. Il rischio è che il vento del populismo strumentalizzi le posizioni dei falchi europei che a volte non sono state solidali con il resto d’Europa, inducendo scelte che non avvantaggiano i paesi severamente colpiti dal questa e creando rischi strutturali per la costruzione europea”: a parlare con Sos Investire è Mauro Andriotto, docente finanza e risk management all'università Bocconi è nonchè componente dell’organismo che accredita i progetti Horizon 2020 per la Commissione europea: “Penso che in generale l’Europa su tante cose ci sia, faccia tante cose positive, però mi rendo anche conto della necessità di essere più solidali e costruire un’Europa che non sia solo a convenienza di alcuni paesi.

Ma come procederà secondo lei il piano del Recovery Fund?

È difficile esprime un pronostico, penso che ci siano delle resistenze forti da parte dei falchi d’Europa che dovrebbero però anche considerare le possibili conseguenze nei paesi in cui ci sono forti movimenti populisti antieuropei e mettere sul piatto della bilancia anche la possibilità strutturale di una rottura dell’Europa. Il rischio è questo, c’è già stata la Brexit, quindi una corrente di questo tipo secondo me è forte in Europa, chiaramente spero in una riposta positiva da parte dell’Unione che si dimostri unita e coesa e finalmente sia in grado di mettere sul piatto gli interessi di tutti.

Cambiamo argomento e spostiamoci sul grande tema della digitalizzazione, che coinvolge ormai anche i mercati finanziari… Lei è impegnato nel settore con la Edsx. Di che si tratta?

EDSX sta per European Digital Assets Exchange ed è una piattarforma che permette di digitalizzare le azioni delle società. In Svizzera abbiamo creato il primo statuto nativo in blockchain per una società nata italiana, in ComoNext, che sia chiama Wel ed in Svizzera Over future. In sostanza, abbiamo sostituito la filiera di qualsiasi transazione in titoli in passaggi di blockchain a un costo irrisorio. Per spiegarmi: se Apple fosse completamente digitalizzata con le sue azioni in blockachain, con 10 centesimi se ne potrebbe trasferire l’intera proprietà in modo totalmente legale e certificato. La blockchain applicata a strumenti finanziari non è una tecnologia nuova, o meglio: è nuova ma recentemente è stata utilizzata anche da grandi operatori finanziari. La Deutsche Bank ha emesso un bond in blockchain, come anche il Banco Santander. E la Borsa di Zurigo ha costruito una propria piattaforma per emettere, vendere e transare asset digitali, si chiama SDX: se una delle piazze finanziarie mondiali più importanti crede in questa tecnologia, anche noi ci abbiamo creduto e abbiamo realizzato la nostra piattaforma Edsx.

Con quale target?

Il nostro target sono le piccole e medie imprese, abbiamo progetti importanti al momento tre in corso e altri tre che verranno caricati nei prossimi mesi. Uno di questi è particolarmente importante perché è di una della più grosse catene internazionali che gestisce alberghi e che per costruire un nuovo resort in Sud America farà una piccola raccolta attraverso la blockchain, quindi unendo capitali tradizionali e cripto valute.

Con la blockchain si elimina la componente umana della filiera certificativa delle transazioni, ma non si riduce la garanzia su di esse?

Al contrario, utilizzando la blockchain si ha il grande vantaggio di poter utilizzare lo smart contract, sostanzialmente un programma che viene scritto in blockchain, un programma open source che tutti possono consultare, ed una volta scritto in blockchain ogni smart contract è immutabile, non più modificabile. Questo garantisce prezzi e tempi di ciascuna transazione, funziona un po’ come un notaio, ma in più è in grado anche di scambiare il flusso monetario. Lo smart contract quindi riceve le azioni digitali, riceve il denaro e lo trasferisce non appena ha ricevuto da entrambe la parti la prestazione corrispettiva, quindi da quel punto di vista è assolutamente sicuro. Del resto, vorrei ricordare che oggi

l’ammontare dei cripto asset, o asset digitali, che in questo momento transitano sulla blockchain, ha una capitalizzazione di mercato di circa 250 miliardi di dollari. I nostri smart contract sono stati costruiti secondo il blue print della Capital Markets and Technology Association Svizzera, ed è in arrivo una nuova legge riguardante la blockchain in Svizzera che sostanzialmente ripercorre un pò quello che noi abbiamo fatto con Over Future cioè la possibilità di mettere azioni in blockchain. Inoltre lo statuto stesso di Over Future, quindi tutto il meccanismo, è stato autorizzato dal registro di commercio svizzero.

In Svizzera anche l’autorità di controllo, l’equivalente della Consob, fotografa e regolamenta le piattaforme in blockchain?

Finma, che è la corrispondente di Consob, è attentissima a tutti i temi blockchain, cripto valute e asset digitali. Finma ha anche a disposizione un desk fintech al quale è possibile riferirsi, noi spesso scriviamo e ci rispondono con grande attenzione e grande prontezza ed è possibile appunto fare delle domande nel caso in cui ci siano delle incertezze legislative. Le tecnologie sono nuove, quindi è chiaro che ci sono ancora alcuni punti grigi, però qui è possibile parlare direttamente con il regolatore e richiedere quella che viene chiamata una no-action letter e mettersi d’accordo bene con il regolatore prima di lanciare l’operazione sul fatto che sia compliance oppure no alle normative, e nel caso, quali autorizzazioni siano necessarie per raccogliere capitali o per gestire le transazioni in blockchain.

Puoi specificare la differenza che c’è tra la blockchain e le cripto valute?

Grazie per la domanda perché mi permette di chiarire un aspetto fondamentale. Quello che facciamo noi ha poco a che fare con le cripto valute, nel senso che noi sfruttiamo la tecnologia blockchain però le cripto valute sono una cosa e l’asset digitale è un’altra. Quando noi abbiamo tokenizzato le azioni di Over Future e quando tokenizziamo le azioni dei progetti che abbiamo in piattaforma sostanzialmente abbiamo dei tocken digitali che rappresentano delle azioni che hanno poco a che fare con le cripto valute. Ad esempio Over Future in questo momento sta raccogliendo tramite denaro contante, euro, dollari e quant’altro e sta vendendo delle azioni che hanno la differenza di non essere stampate su un pezzo di carta ma di essere scritte in blockchain e di avere un mercato secondario dentro EDSX che funziona in blockchain. Le cripto valute invece sono sempre dei token digitali che utilizzano la blockchian ma rappresentano una valuta e quindi rappresentano qualcosa nuovo; mentre i nostri certificati digitali rappresentano qualcosa di molto tradizionale in forma nuova che viene utilizzato per esercitare i propri diritti di azionista nei confronti della società ed eventualmente della legge. Le cripto valute rappresentano una valuta scritta in blockchain, che è qualcosa di molto diverso rispetto a quello che emettiamo noi sul mercato.