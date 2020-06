Maurizio Bufi presidente di Anasf è l'ospite della puntata dell'11 giugno di Sos Investire, condotta dal caporedattore Marco Muffato. Per il due volte numero uno dell'associazione di categoria dei consulenti finanziari sarà una occasione per fare un bilancio della sua esperienza iniziata nel 2011 e per presentare l'XI Congresso nazionale, che si svolgerà online dal 29 al 1 luglio, evento da cui uscirà il nome del nuovo presidente di Anasf e dei 25 consiglieri nazionali.