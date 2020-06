Da Hsbc Global Am una nuova gamma di Etf sostenibili

Hsbc Global Am annuncia il lancio di una nuova gamma di Etf sostenibili, che uniscono gli investimenti green a un’esposizione efficiente in termini di costi ai mercati azionari, sia sviluppati che emergenti, a livello globale, regionale e nazionale.

Tre dei nuovi Etf, l’Hsbc Europe Sustainable Equity Ucits Etf, l'Hsbc Japan Sustainable Equity Ucits Etf e l’Hsbc Usa Sustainable Equity Ucits Etf1, sono stati quotati sul London Stock Exchange il 5 giugno 2020, e nelle prossime settimane sono previsti tre ulteriori lanci, incentrati sui mercati sviluppati, emergenti e sull'Asia Pacifico, ex Giappone. Sono pianificate anche ulteriori quotazioni sui principali mercati europei.

I fondi indicizzati replicano gli indici di nuova creazione Ftse Russell Esg Low Carbon Select, sviluppati e personalizzati in collaborazione con Ftse Russell, fornitore leader di soluzioni di indici. Questi, oltre a puntare a un incremento del 20% dello score Esg, rappresentano anche un’innovazione dell’attuale offerta di mercato, concentrandosi su due aree della carbon exposure: una riduzione del 50% delle emissioni di carbonio e un taglio del 50% delle riserve di combustibili fossili2 rispetto all’ indice standard.

Tale approccio prende in considerazione anche la neutralità del paese e del settore, all’interno di determinati intervalli, rispetto agli indici di capitalizzazione di mercato di riferimento. Incorporando al contempo una lista di esclusione personalizzata, basata sui principi del Global Compact delle Nazioni Unite e su altri fattori di sostenibilità. Gli Etf hanno l’obiettivo di replicare la performance degli indici sottostanti, riducendo al minimo la tracking difference tra il fondo e l’indice.

“Il desiderio degli investitori di trainare il cambiamento attraverso investimenti sostenibili continua a crescere e i rendimenti azionari a lungo termine sono sempre più guidati da aziende che implementano efficacemente forti pratiche ambientali, sociali e di governance", commenta Xavier Desmadryl (in foto), global head of Esg Research di Hsbc Global Am.

“Cerchiamo di incoraggiare tutte le società in portafoglio a stabilire e mantenere elevati livelli di trasparenza", prosegue, "in particolare nella gestione delle problematiche e dei rischi in tema Esg. Il nostro engagement con queste aziende è un elemento fondamentale sia per la nostra integrazione Esg sia per la nostra attività di supervisione della stewardship. Questi pilastri sono la forza trainante dei nostri nuovi Etf azionari sostenibili, che offriranno agli investitori un solido punto di partenza dal quale costruire i loro portafogli”.

“La nostra nuova gamma di Etf", aggiunge Olga De Tapia, head of Etf Sales, "fa un passo avanti rispetto ai tradizionali ETF sostenibili, grazie agli indici sviluppati da FTSE Russell, che seguono un innovativo approccio fondato su tre pilastri. Questo approccio ci permette di cogliere i vantaggi di un’inclusione positiva e di raggiungere quelle aziende che hanno intrapreso un percorso di transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio”.