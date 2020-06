I nuovi Pir alternativi, la novità arrivata con il decreto rilancio

Il decreto Rilancio ha istituito i nuovi Pir alternativi strumenti complementari agli attuali Pir tradizionali, ma con soglie di investimento più elevate (investimento max di 150 mila euro annui fino a 1.5 milioni) e differenti vincoli di investimento (almeno il 70% del valore complessivo del piano investito in azioni, obbligazioni, sia quotate che non, prestiti e crediti emessi da Pmi italiane), e con gli stessi incentivi fiscali dei Pir aperti (esenzione fiscale per le somme investite, ma l`investimento deve essere detenuto per almeno 5 anni).

L'analisi dello stato di salute di questi strumenti viene offerta dal nuovo Pir Monitor, il report di Equita a cura di Luigi De Bellis co-responsabile dell’ufficio studi della società. Per De Bellis i Pir alternativi sono degli strumenti molto attraenti e vanno nella direzione di sostenere l'economia reale e far affluire capitali a categorie di aziende il cui accesso al mercato è più difficile, in una fase di forte pressione creata da Covid-19, che impatta maggiormente le Pmi rispetto alle grandi aziende. Infine, trattandosi di prodotti con un orizzonte temporale di lungo periodo, sono adatti a superare la fase attuale di mercato caratterizzata da una volatilità molto alta.

Un ulteriore elemento interessante è che il contenitore del Pir alternativo può assumere qualunque forma, quindi con un'accezione ampia, ma - considerato l'oggetto di investimento tipicamente illiquido - si prestano a essere realizzati soprattutto tramite l'utilizzo di strumenti per i quali non sussistono i problemi di liquidità tipici dei fondi aperti: Eltif, fondi chiusi di private equity, fondi di private debt.

Le opportunità di crescita nel private capital in Italia sono importanti: ci aspettiamo un aumento del peso degli investimenti alternativi all’interno dei portafogli della clientela affluent-private. Ad oggi il mercato degli asset alternative in Italia è pari solo a circa 27 miliardi di aum (dati Preqin Pro - giugno 2018) o 1.2% del totale patrimonio gestito (2,140 miliardi). Il rapporto tra private market e family wealth in Italia è dello 0.26% vs. 4.4% in Uk e 1.2% in Francia. La media dei capitali raccolti negli ultimi 5 anni nel PE/VC e PD in Italia è pari a circa 2.5 miliardi di euro all`anno.

In una ricerca pubblicata lo scorso anno, avevamo stimato che solo gli Eltif potevano raggiungere 7-8 miliardi di aum in 5-7 anni, coerentemente con quanto raggiunto dai VC Trust in Uk (7.7bn a fine 2018) sulle sole persone fisiche.

Ci aspettiamo una raccolta annua di 2-3 miliardi all`anno per i Pir alternativi, fino a raggiungere 10-15 miliardi di aum in 5 anni. Qualora fossero introdotti ulteriori incentivi (ad esempio una % di detrazione fiscale sull`ammontare investito come nel caso dei VCT in Uk), tali stime potrebbero essere superate. Ulteriore upside è legato al risparmio previdenziale, dove ad oggi la % di investito in asset alternativi è limitata

La raccolta dei fondi Pir tradizionale è tornata positiva ad aprile. Secondo Il Sole 24 ore, la raccolta Pir ad aprile è tornata positiva per 150 milioni, interrompendo la serie di dati negativi che ne ha caratterizzato l`andamento da molti mesi a questa parte (-234 milioni nel primo trimestre 2020 e -380 milioni nel quarto dell'anno scorso).

La ripresa dei mercati ad aprile, la ricerca di un`alternativa di investimento a lungo termine e il via libera ai Pir alternativi (focalizzati sulle Pmi) con l'approvazione del decreto Rilancio hanno probabilmente giocato un ruolo positivo, riportando l`attenzione su questo strumento (con un impatto positivo sulle mid-small cap italiane).

Per il 2020 ci aspettiamo una raccolta netta per i Pir ordinari di 1 miliaro (con aum a 17.3 miliardi, considerando un effetto mercato negativo del -13%) e 2.3 miliardi nel 2021E (19.6bn di aum).

Secondo i dati ufficiali di Assogestioni nel primo trimestre i fondi Pir l'anno registrato una raccolta netta negativa pari a -234 milioni, rispetto ai -380 registrata nello stesso periodo dell'anno scorso. Gli aum totali promossi dai 71 fondi Pir (69 a fine 4Q19) sono pari a 15.1 miliardi, in calo rispetto ai 18.7 miliardi di fine quarto trimestre a causa dell`andamento negativo dei mercati.

In termini di aum il leader dei Pir rimane Banca Mediolanum con una market share del 27%, davanti al gruppo Intesa Sanpaolo (24%), Amundi (20%), Arca (13%) e Anima (11%). In termini di singole categorie, si è ridotto l'incidenza sul totale aum dei prodotti azionari al 24% (dal 28% del 4Q19), mentre in aumento i bilanciati al 48% (dal 44%), con i fondi flessibili che restano al 27%.

La debolezza della raccolta sui Pir nel primo trimestre 2020 è stata legata alla crisi Covid-19 con calo dei mercati (Ftse Italia All-Share index -29% nel 1Q20) e aumento della volatilità, che ha portato i risparmiatori a disinvestire dai mercati. Inoltre l`attività commerciale e di marketing dei nuovi Pir era ripartita da metà febbraio, poi il contesto sui mercati è diventato più complicato. Ci aspettiamo che nel 2H20 le reti torneranno ad intensificare nuovamente gli sforzi commerciali sul prodotto Pir, dato che lo strumento resta molto valido.