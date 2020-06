L'etf sui bond green più grande al mondo? Ce l'ha Lyxor

Il Lyxor Green Bond (DR) Ucits Etf - Acc superato i 300 milioni di euro di patrimonio gestito. Il fondo indicizzato di Lyxor Am si aggiudica così il titolo di Etf su obbligazioni green pià grande al mondo. Un risultato dovuto alla "resilienza e il potenziale degli Etf Esg anche nel contesto di forte volatilità provocata dall’emergenza Covid-19", scrive la società.

Quotato nel febbraio 2017, l'Etf replica l'indice Solactive Green Bond Eur Usd IG, composto da green bond investment grade, denominati in euro e dollari Usa e emessi da emittenti sovranazionali, governi, enti pubblici, imprese, banche e banche di sviluppo per finanziare progetti. Comprese quelle altre attività in grado di portare un beneficio per l'ambiente sotto vari aspetti come, ad esempio, energia pulita, efficienza energetica negli edifici, trasporti, acqua. I green bond che possono entrare a fare parte dell'indice sono approvati in modo indipendente da Climate Bonds Initiative (CBI) e devono finanziare le attività individuate dalla Climate Bond Taxonomy rispettando i Climate Bonds Standards.

Il fondo ha ottenuto il label Greenfin, creato alla fine del 2015 dal ministero francese della Transizione Ecologica e Solidale per garantire la qualità green dei fondi di investimento. Questo Etf segue alla recente quotazione da parte di Lyxor di un ecosistema di fondi indicizzati per contrastare i cambiamenti climatici, concepito per rispondere alla nuova normativa della Commissione Europea e alle ambizioni dell'Accordo di Parigi. Nel complesso, la gamma di Lyxor Etf Esg registra oltre 2 miliardi di euro di patrimonio in gestione. Il Lyxor Green Bond Ucits Etf è quotato sulle principali Borse europee e ha un Tre annuo dello 0,25%.

L’attuale contesto di mercato, caratterizzato dall’emergenza Covid-19 e da un’elevata volatilità, ha rafforzato il graduale ma costante processo di conversione verso l'investimento sostenibile. Infatti, gli Etf con approccio Esg hanno registrato afflussi per 1 miliardo di euro in Europa a marzo, al culmine della crisi di mercato, e più di 10 miliardi di euro da inizio anno a fine maggio. Questi investimenti, che non rispondono a piani di allocazione tattica a breve termine, tendono ad essere inseriti nella parte più stabile dei portafogli, e riflettono un cambiamento strutturale che sta coinvolgendo tutte le tipologie di investitori.

Le emissioni di green bond stanno attirando un crescente interesse da parte degli investitori che vogliono accelerare la transizione ecologica dei loro portafogli. Secondo Climate Bonds Initiative, le emissioni di obbligazioni verdi potrebbero raggiungere i 350 miliardi di dollari entro la fine del 2020, in netto aumento rispetto ai 257,5 miliardi di dollari del 2019.

"In Lyxor, abbiamo fatto la scelta più di dieci anni fa di mettere gli investimenti socialmente responsabili al centro della nostra strategia d'investimento", spiega François Millet (in foto), head of strategy, esg & innovation di Lyxor Etf. "Crediamo che gli Etf siano strumenti che possono consentire agli investitori di raggiungere i loro obiettivi in campo ambientale. Gli Etf sono per loro stessa natura trasparenti, semplici e basati su dati, caratteristiche coerenti con le priorità ESG. Siamo orgogliosi che uno strumento così innovativo come il nostro ETF su Green Bond abbia raggiunto i 300 milioni di euro di patrimonio in gestione in tre anni".