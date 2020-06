Tamburi porta al 20,64% la sua quota di partecipazione in Ith spa

Tamburi Investment Partners porterà al 20,64% la propria quota nel capitale di Ith spa, holding che controlla il gruppo Sesa con il controllo del 52,8% del capitale.

L’operazione, che vedrà contestualmente l’ingresso nel capitale di Ith - con lo 0,51% ciascuno - di Marco e Leonardo Bassilichi, imprenditori già partner di Sesa in ambito banking & finance, avverrà tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale finalizzato a rafforzare ulteriormente la partnership avviata circa un anno fa tra la private bank italiana di Giovanni Tamburi e i soci di controllo di Sesa.

L'obiettivo è di consentire al gruppo di procedere nel proprio processo di sviluppo e di progressive aggregazioni, finalizzate a un’ulteriore crescita in Italia e alla progressiva penetrazione in Europa. Ad esito dell’esercizio delle opzioni, già incluse negli accordi del luglio 2019 e scadenziate per il 2022, la quota di Tamburi Ip salirà successivamente al 21,48% (fully diluted).

Il gruppo Sesa è l’operatore italiano di riferimento nel settore delle soluzioni e servizi IT a valore aggiunto per il segmento business, con ricavi in costante crescita (1.775 milioni nell’esercizio chiuso al 30 aprile 2020, +14,4% rispetto al precedente esercizio), un capitale umano di oltre 2.500 persone e un’elevata specializzazione in ambito value added distribution, software e system integration e business process outsourcing per il settore finanziario.

In tale ottica Sesa ha di recente ulteriormente accelerato il proprio percorso, al servizio delle imprese eccellenti del made in Italy, per contribuire a massimizzare innovazione tecnologica e trasformazione digitale, facendo anche leva sulle comprovate capacità di finalizzare operazioni di m&a, tutte mirate ad offrire alla clientela un range sempre più vasto di competenze e, nel corso degli ultimi 12 mesi, anche a seguito dell’ingresso di TIP, ha concluso 8 operazioni di acquisizione per un volume di affari incrementale complessivo di circa 100 milioni di euro.

Tamburi Investment Partners, nell’ambito dei propri investimenti, predilige da sempre le operazioni di consolidamento settoriale, di creazione e crescita di champion nazionali con posizioni di leadership ed infatti le proprie attuali partecipate hanno, negli anni di presenza di TIP nel loro capitale, finalizzato oltre 100 deal di m&a.