Abbiamo bisogno di un rebound, sperando che sia sostenibile

"Anche se il Cac è tornato sui 5000 punti dopo aver toccato i 3600 nella seduta del 16 marzo, e se il Nasdaq registra una performance positiva dell’8% da inizio anno, la domanda a cui dobbiamo tentare di rispondere è semplice: questo rimbalzo è sostenibile e finiremo per assistere alla grande rotazione tanto attesa?". L'analisi di Laurent Denize, global co-cio di Oddo Bhf Am.

Percepiamo benissimo l’emergere di alcuni rischi di calo dei mercati nel breve termine

Per quanto mi riguarda, è un po’ come per i tassi, sui quali in ultima analisi ho gettato la spugna. La debole produttività, la mancanza di riforme strutturali e soprattutto il doppio shock offerta/domanda provocato dal Covid-19 non giustificano veramente l’idea che la potenziale crescita possa accelerare abbastanza da trascinare al rialzo le società cicliche e scontate.

Il risveglio dell’Europa. Et pourtant (come cantava Aznavour), sembra che l’Unione Europea ritrovi nuovo slancio nella sua costruzione, adottando il tema della solidarietà e del coordinamento per tendere verso un maggiore federalismo.

Il piano proposto da Merkel e Macron ha l’intento di rilanciare la “vecchia Europa” verso la corsa alla competitività e all’attrattiva da cui si era autoesclusa negli ultimi 20 anni. Naturalmente, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e restiamo quindi a guardare, dato che questo 2020, così complesso, ha ancora delle sorprese in serbo.

Un periodo di disoccupazione elevata che rischia di durare a lungo. Permane la crescente divergenza tra le previsioni ottimistiche del mercato e lo stato attuale dell’economia, che si basa sul riassorbimento della disoccupazione, specie sull’altra sponda dell’Atlantico.

Purtroppo, la ripresa del lavoro rischia di essere molto più lenta rispetto a quella della produzione, poiché i settori interessati dal distanziamento fisico sono quelli che impiegano più dipendenti. Negli Stati Uniti il settore dell’intrattenimento e quello alberghiero generano l’11% dell’occupazione, ma solo il 4 % della crescita.

Il commercio al dettaglio, dal canto suo, genera il 10% dei posti di lavoro, ma è responsabile per solo il 5% della produzione. Ne consegue che se i due settori sono operativi al 50% rispetto al regime pre-Covid, la produzione calerà del 4,5% e l’occupazione crollerà del 10,5%.

Al contrario, i settori poco segnati dal distanziamento sociale contribuiscono poco all’impiego ma sono più strettamente legati alla crescita. Le attività finanziarie, per esempio, generano solo il 6% dei posti di lavoro, ma il 19% della crescita. Infine, le tecnologie informatiche generano soltanto il 2% dell’occupazione, ma contribuiscono per il 5% alla crescita.

Politiche monetarie ultra accomodanti che riducono il rischio di depressione. Se le economie ripartono ma permane l’obbligo di distanziamento fisico (per decisioni politiche o scelte personali) la crescita può riprendere vigore, ma l’occupazione no. In tal caso, le banche centrali non avrebbero altra scelta che continuare, se non intensificare, l’attuale politica monetaria accomodante. Questa è forse una brutta notizia? Non necessariamente, dato che l’aumento della “valuta da banca centrale” ha fatto risalire le valorizzazioni degli attivi verso nuovi picchi.

Un rischio di calo nel breve termine. Percepiamo benissimo l’emergere di alcuni rischi di calo dei mercati nel breve termine. Una correzione che potrebbe essere provocata dalle nuove tensioni tra Usa e Cina, dall’escalation della situazione a Hong Kong, o da una ricaduta della pandemia provocata dalla riapertura delle economie.

Inoltre, teniamo d’occhio il protrarsi delle difficoltà e delle turbolenze politiche negli Stati Uniti. Ad ogni modo, pur tenendone conto, è difficile pensare che tutti questi rischi possano far deragliare una traiettoria di ritorno alla media degli attivi rischiosi nel medio termine che, secondo noi, è sottesa da quattro fattori:

un contesto di posizionamento globale delle azioni ancora debole un intervento rapido e flessibile delle banche centrali di fronte ai problemi di finanziamento delle aziende un cambiamento strutturale nel contesto delle liquidità e dei tassi d’interesse una ripresa economica prevista, alimentata da un costante allentamento delle misure di confinamento.

In quest’ottica, la chiave della performance dei prossimi mesi non sarà tanto la ponderazione degli attivi rischiosi, quanto la selezione degli attivi (settori, stili, aree geografiche). La risposta arriverà nella nostra strategia d’investimento durante il mese di giugno.

Prendetevi cura di voi.