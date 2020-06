Jupiter presenta la gamma di prodotti che verrà lanciata appena le autorità di regolamentazione daranno l'ultimo ok, previsto per luglio, all'acquisizione di Merian Global Investors. "Questa nuova serie aumenta in modo significativo l'ampiezza delle opportunità di investimento a disposizione dei clienti di Jupiter nei suoi mercati internazionali", scrive la società.

La fusione coinvolgerà circa 40 professionisti dell'investimento, tra cui 23 gestori di fondi, che passeranno nelle fila di Jupiter. In linea con la filosofia originale dell'operazione, le strategie di punta di Merian si sposteranno nella società acquirente senza subire variazioni, dando completa continuità per i propri clienti. Alcune integrazioni alla gamma di competenze di Jupiter sono state fatte in opportunità che rispecchiano le esigenze dei clienti e dove Jupiter crede di poter costruire una posizione di eccellenza nelle performance.

Fondi e team di gestione

L'obiettivo di Jupiter è afforzare la posizione nella gestione azionaria del Regno Unito, aggiungendo nuove strategie e una vasta esperienza nel Paese in diversi stili d'investimento e capitalizzazioni di mercato.

Strategia Merian UK Alpha. Richard Buxton, noto esperto di all-cap UK, e un team di grande esperienza, tra cui Ed Meier, Errol Francis e James Bowmaker, si uniranno a Jupiter con i fondi in loro gestione.

La strategia Merian UK Small and Mid-Cap, gestita dagli esperti di strategia Dan Nickols e Richard Watts insieme ai gestori di fondi Tim Service, Luke Kerr e Nick Williamson passerà a Jupiter. Il team continuerà a gestire l'intera gamma di fondi. Matt Cable, il gestore di fondi azionari UK small cap di Jupiter, si unirà al team.

Merian UK Specialist Equity Fund, gestito da Tim Service, e Merian UK Opportunities Fund gestito da James Bowmaker, aggiungono nuove competenze UK long/short e una ulteriore capacità distintiva all'offerta dell'azionario attivo UK di Jupiter. Tim e James continueranno a lavorare a stretto contatto con il resto del team UK, dando forza e profondità analitica a tutti i settori chiave.

La strategia Merian Global Systematic Equities, gestita da Ian Heslop insieme ad Amadeo Alentorn e al team, introduce un nuovo approccio all'investimento azionario attivo per Jupiter. Aggiungendo una forte competenza nell’investimento azionario sistematico si completano le competenze esistenti in Jupiter nell'investimento azionario globale e regionale fondamentale. Il team porta con sé anche il Merian Global Equity Absolute Return (GEAR), il ramo Alternative di questa strategia, che porta ulteriore ampiezza alla proposta Alternative di Jupiter.

Merian Chrysalis Investment Company, previa approvazione del suo Consiglio di Amministrazione, si unirà all'attuale gamma di veicoli chiusi di Jupiter, aggiungendo una nuova ricercata asset class alla gamma. I gestori degli investimenti della Società, Richard Watts e Nick Williamson (che fanno anche parte del team UK Small & Mid-Cap) investono nel capitale di società private in fase avanzata.

Merian Gold & Silver Fund. Il gestore del fondo Ned Naylor-Leyland e il suo team consolidato continueranno a gestire questo fondo specializzato.

Merian Strategic Absolute Return Bond Fund. L'attuale offerta Alternative di Jupiter sarà notevolmente potenziata grazie alle competenze dei gestori Mark Nash e Nicholas Wall. Questo team indipendente sarà la prima presenza di Jupiter nello spazio Alternative Fixed Income. Lavoreranno a stretto contatto con il team di punta di Jupiter per il Fixed Income.

Merian Systematic Positive Skew Fund. Si prevede che il fondo sarà chiuso a seguito di un processo organizzato. Mark Greenwood continuerà a gestire il fondo nel frattempo.

Merian Global Dynamic Allocation Fund. Le opzioni per il futuro del fondo sono attualmente in fase di revisione. Gli investitori saranno tenuti informati.

Strategie e gestori

Fixed Income. Jupiter ha una strategia leader di settore gestita da Ariel Bezalel con circa 10,7 miliardi di sterline in gestione. Harry Richards e Adam Darling si occuperanno delle strategie incentrate sul credito, tra cui il Merian Corporate Bond Fund, e Luca Evangelisti, specializzato nel settore dei Financial, gestirà il Merian Financial Contingent Capital Fund.

Emerging Market Debt. il gestore del fondo Alejandro Arevalo diventerà il gestore dei fondi Merian Emerging Market Debt. Patty Cao, che arriva da Merian, entrerà a far parte di questo team come assistente del gestore garantendo la continuità per i clienti, lavorando al fianco dell’Assistant Fund Manager di Jupiter Reza Karim. Questo porta il team EMD di Jupiter a un totale di cinque specialisti dedicati.

Global Emerging Market Equities. I gestori di fondi Nick Payne, Salman Siddiqui e Liz Gifford si uniranno al gruppo. Hanno uno stile "Quality Growth" che si distingue dall'approccio "Unconstrained" di Jupiter, guidato da Ross Teverson. Attraverso prodotti come il Jupiter India Fund, gestito da Avinash Vazirani, e il Jupiter Emerging European Opportunities Fund gestito da Colin Croft, il team Global Emerging Market Equities di Jupiter offrirà ai clienti significative competenze regionali e globali. Ross e Nick lavoreranno come co-responsabili di questa strategia. Grazie all'espansione del team, la società ha contribuito in modo significativo ad arricchire un'importante asset class.

European Smaller Companies. Il gestore del fondo Mark Heslop assumerà la gestione del Merian Europe (ex-UK) Smaller Companies Fund (OEIC irlandese), nell'ambito del più ampio portafoglio European Growth. Investire nella struttura del team a supporto dei principali gestori rimane importante e Jupiter è lieta di arricchire il pool di analisti sia nel settore azionario che in quello del reddito fisso.

Il settore continua inoltre a dare priorità all'importanza della comunicazione con i clienti, aggiungendo specialisti di prodotto esperti e continuando a investire in competenze di sostenibilità per supportare il proprio approccio di investimento.

"Jupiter e Merian sono fortemente allineati dal punto di vista culturale ed entrambe sono guidate nella costruzione e nella gestione del portafoglio da una filosofia d'investimento attiva e ad alta convinzione", dice Stephen Pearson (in foto), cio di Jupiter,. Crediamo che la nostra nuova linea di prodotti combinata offra ai clienti l'opportunità di accedere ad alcuni dei migliori fondi attivi disponibili, gestiti da un team di gestione di livello mondiale".

"Questa acquisizione", continua "migliorerà in modo significativo le capacità di investimento di Jupiter. Non solo abbiamo ampliato la nostra gamma di fondi per includere nuove interessanti proposte come Global Systematic Equity e Liquid Alternatives, ma siamo anche stati in grado di accrescere la portata delle aree in cui vediamo una sempre maggiore domanda da parte degli investitori, in Fixed Income e Emerging Market Debt".