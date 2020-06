Se l'Italia dovesse affrontare una seconda ondata epidemica, la già prevista flessione dell’11,3% del Pil nel 2020 passerebbe al 14. Un violento ritorno del Covid-19 per le nostre strade costerebbe, quindi, altri 2,7 punti di Pil. È questo lo scenario contenuta nell’Economic Outlook dell’Ocse pubblicato ieri. “Serviranno politiche straordinarie per camminare sulla corda tesa verso la ripresa”, ha detto Laurance Boon (in foto), capo economista dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Le percentuali dell'Ocse seguono a quelle fatte dall'Istat martedì, con una contrazione del Pil stimata dell'8,3% per quest'anno con un recupero dell'4,6 per il 2021.

Sei giorni fa anche Banca d'Italia faceva le sue previsioni, annunciando una perdita di prodotto interno lordo di almeno 9,2 punti percentuali fino al prossimo dicembre, di cui, il 4,8% potrebbe essere recuperato il prossimo anno. Sempre che tutto vada come deve andare nei prossimi mesi.

Le previsioni dell'Ocse su cosa accadrebbe in Italia con una seconda emergenza sanitaria sono decisamente peggiori rispetto a quelle fatte per il resto del Vecchio Continente. Una nuova ondata di infezioni costerebbe alla Francia un calo del Pil dell’11,1 e al Regno Unito una flessione del 10,8.

La reazione della cittadinanza è quella del rifugio nella liquidità. Il risparmio delle famiglie, infatti, rispetto al 10% del 2016, lieviterà, secondo la Commissione europea, al 16,5% nel 2020. La sua normalizzazione dovrebbe avvenire nel 2021 a patto che si realizzi il rimbalzo previsto da tutti gli studi.

In quel 16,5% c'è la crescita esponenziale dei soldi fermi sui conti correnti sui quali, nei soli mesi di marzo e aprile, si sono accumulati, secondo Fundstore, ben 30 miliardi di euro. Una montagna di liquidità che va ad aggiungersi ai 1.400 miliardi (pari all'80% del Pil nazionale) di risparmi fermi in banca registrati nel 2019 nel Bel Paese secondo la European banking authority.

Quello dell'Ocse non è un esercizio accademico fine a se stesso. Una seconda ondata, a detta degli organismi sanitari nazionali e internazionali, è da tenere in conto come cosa certa. Resta da capire quale sarà la sua forza e molto dipenderà dale azioni messe in campo oggi. Un allarme che non riguarda solo l'Italia.

David Nabarro, inviato speciale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il Covid-19 ha dichiarato ad un programma radio della BBC Today che "il coronavirus non è sparito e con l'allentamento delle restrizioni dobbiamo prepararci all'arrivo di nuove ondate che si diffonderanno molto velocemente".

Riguardo all'Italia, Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha spiegato in Commissione Bilancio che "Più ci si avvicina all'autunno, più si può andare incontro ad una maggiore diffusione: l'ipotesi di una seconda ondata è legata a questa caratterizzazione. E' un dato obiettivo, in autunno aumenta la probabilità di trasmissione: cambia il clima e rimaniamo maggiormente in ambienti confinati".

Francesco Le Foche, docente in convenzione a La Sapienza di Roma e primario di immuno-infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma,ha dichiarato al Corriere della Sera che, anche se il ritorno critico dell'epidemia "non si può prevedere con certezza", "la seconda ondata potrebbe arrivare a dicembre, col freddo. A luglio verosimilmente la circolazione sarà ancora più ridotta di adesso. Non credo che a settembre-ottobre sarebbe già in grado di riprendersi proprio per il limitato spazio temporale".