Non stiamo parlando della truffa dei PlusToken che l'anno scorso ha reso ai suoi autori 2,9 miliardi di dollari, nè dei 195 milioni di dollari rubati ai suoi clienti dal ceo dell’exchange canadese QuadrigaCX. Ma anche i 380 mila euro rubati ad un cagliaritano, sempre con l'esca delle critovalute, sono una cifra considerevole. Oggi l'uomo, cascato in una trappola allestita da una banda di professionisti, può dire di aver recuperato almeno parte del maltolto ma i responsabili restano ancora a piede libero.

Come racconta TgCom24, l'ex commerciante, un cittadino di Cagliari, era stato contattato da falsi promotori finanziari che lo hanno indirizzato su una falsa piattaforma di trading on line, facendogli acquistare cripto valute. Nell'arco di qualche mese, il cagliaritano aveva inviato su alcuni conti cechi un totale di 380mila euro. In un secondo momento resosi conto dell'errore, il truffato ha provato a chiedere la restituzione dei soldi, ricevendo in cambio però soltanto minacce.

A quel punto la vittima ha deciso di denunciare tutto alla Polizia postale di Cagliari che con il servizio Polizia postale e delle comunicazioni ha condotto un'indagine internazionale durata più di un anno. I risultati sono stati il recupero di 200 mila euro e la denuncia per truffa, riciclaggio, estorsione e attività finanziaria abusiva di due donne di nazionalità ucraina e armena che risultano intestatarie amministratrici delle società a cui fanno riferimento i conti correnti esteri su cui l'uomo aveva versato i soldi.

Secondo CipherTrace, le criptovalute rubate o usate per truffe nel 2019 hanno registrato un'impennata del 150%