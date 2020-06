Vontobel, nuovi strumenti per la ricerca personalizzata di certificati

Vontobel lancia il Certificate selector, un tool per la selezione personalizzata dei cash collect e degli Athena certificate. La nuova cassetta degli attrezzi permette all'investitore di tenere d’occhio tutte le tipologie di emissioni di questi certificati e di scegliere la più adatta alle proprie esigenze. Questa attività viene facilitata con un filtraggio delle caratteristiche su cui basare la ricerca dei prodotti.

Gratuito e scaricabile direttamente dal sito sotto forma di un file Excel, il Certificate selector viene aggiornato ogni volta che c’è una nuova emissione. È possibile selezionare anche più di un parametro per volta tra tipologia di prodotto, sottostante, strike, barriera autocall, barriera premio, barriera a scadenza, premio, frequenza premio, effetto memoria, effetto airbag, caratteristica che lo rende utile anche in un’ottica di gestione del portafoglio.

In occasione del nuovo servizio alla clientela Vontobel ha emesso due memory cash collect express certificate su basket tematici e due Athena express certificate. Con Athena/Express si intende un certificato di investimento con protezione condizionata del capitale, la cui particolarità è una barriera autocall (di rimborso anticipato) pari alla barriera premio: a ogni data di valutazione intermedia, se il sottostante (o il peggiore dei sottostanti in un basket) è pari o superiore alla Barriera autocall, il Certificato scade e paga il premio.

A scadenza, infine, con la protezione condizionata del capitale, se il sottostante (o il peggiore dei sottostanti in un basket) non è inferiore alla barriera, si ottiene il rimborso del valore nominale, pari a 100 euro.

Per queste quattro nuve emissioni, il premio è caratterizzato dall’effetto memoria ovvero, se in una qualsiasi data di valutazione precedente non dovesse verificarsi la condizione di pagamento, il premio non andrebbe perso ma conservato in memoria e, di conseguenza, pagato la successiva data in cui la condizione di pagamento si verifichi.

Le emissioni di cash collect certificate si susseguono con frequenza, e si differenziano per i diversi sottostanti e per le caratteristiche con cui sono costruiti. "Un approccio così focalizzato sulla diversificazione delle proposte è stato premiante", scrive la società specializzata in certificati. "Vontobel ha lanciato i suoi primi cash collect nel dicembre del 2019 e in soli 7 mesi è diventato il primo player in Italia nella categoria Athena express, con il 25,8% del mercato, secondo i dati di Borsa Italiana. Oltre 87 milioni scambiati e 10 mila trade hanno reso i Cash Collect Vontobel popolari tra gli investitori italiani".

“Il Certificate selector", spiega Francesca Fossatelli, responsabile flow products development dei certificati e covered warrant per l'Italia di Vontobel, "nasce per rispondere alle esigenze dei consulenti finanziari e degli investitori privati di poter consultare in modo semplice e veloce tutti i cash collect Vontobel attualmente in negoziazione, che sono più di cento, e che ogni settimana ampliamo con nuove emissioni. Il nuovo tool, facilmente scaricabile e accessibile gratuitamente, può essere un valido alleato per selezionare velocemente il certificato più adatto alle esigenze di ogni investitore”.