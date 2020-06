Assifact, un forum sul debito corporate prima dell'Assemblea annuale

"Gli effetti dell'emergenza sanitaria sulle imprese e le iniziative per favorire la ripartenza che vedono il factoring protagonista". Sarà questo il tema dell'incontro aperto al pubblico (in streaming, s'intende) che precederà l'assemblea annuale 2020 di Assifact.

L'associazione di categoria presenta il suo consuntivo 2019 e le previsioni per il 2020 di un business, quello della gestione dei crediti bancari, che in Italia vale circa il 14% del Pil. Ma non rinuncia ad un momento di riflessione tra addetti ai lavori su un tema che diventerà il nodo da sciogliere quando la stagione dei prestiti garantiti si concluderà: la sosteniblità del debito corporate.

Assifact non lo cita nel comunicato, ma è molto probabile che il forum programmato per martedì prossimo 16 giugno, a partire dalle 11.00, prima dell’elezione dei membri del nuovo Consiglio, metterà sul tavolo della discussione la sua proposta di un fondo di garanzia per la cessione di crediti delle imprese in crisi. Idea avanzata ad aprile dal segretario generale, Alessandro Carretta (in foto).

Altro tema caldo è l'estensione, nel decreto Liquidità, della garanzia dello Stato anche alla cessione pro solvendo dei crediti delle imprese. "Un provvedimento che potrebbe essere allargato e rafforzato dal prossimo decreto Rilancio nella direzione proposta da Assifact", scrive l'associazione.

Di questo parlerà alle 11.00 il presidente, Fausto Galmarini, nella sua relazione sull’andamento del mercato e sulle attività associative; e se ne discuterà a discutere nel webinar “Liquidità delle imprese post Covid-19 e factoring” in programma dalle 11.30 alle 13.00.

Introdotti da Carretta, segretario generale e professore di Economia degli intermediari finanziari all’Università di Roma Tor Vergata, sono previsti gli interventi di Silvio D’Amico (MEF), Ida Mercanti (Banca d’Italia), Gianfranco Torriero (Abi), Alessandra Ricci (SACE) e Vittorio Giustiniani (Assifact e Emil-Ro Factor).

La parte pubblica dell’assemblea di Assifact sarà preceduta alle ore 9.45 da una web press conference nel corso della quale i giornalisti potranno porre le loro domande e richieste di approfondimento su tutti i dati e i temi che saranno oggetto dell’Assemblea. I giornalisti potranno successivamente collegarsi anche alla parte pubblica dell’evento per seguire la Relazione del Presidente Galmarini e il webinar sulla liquidità delle imprese.