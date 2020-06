Coronavirus: Abi, domande a fondo di garanzia a quota 605mila per 30 mld

L'Abi (Associazione bancaria italiana) segnala in una nota che, all'11 giugno, le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato le 600 mila (605mila) e che i finanziamenti richiesti hanno superato i 30 miliardi di euro (oltre un miliardo in più rispetto al giorno prima). Di queste, 547mila sono le domande pervenute dalle banche per finanziamenti fino a 25 mila euro, superando gli 11 miliardi di euro.