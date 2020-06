Coronavirus: Gualtieri, "Possibile rialzo Npl banche Ue per periodo limitato"

"Naturalmente è probabile che dopo una crisi come questa ci sarà per un periodo limitato di tempo un aumento

degli npl ovunque, non è un problema solo italiano". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri nel corso della 24esima conferenza finanziaria europea organizzata da Goldman Sachs. Le misure che abbiamo varato "sono enormi e senza precedenti", e siamo "pronti a fare tutto quello che possiamo" per uscire dalla crisi, sottolinea il ministro, osservando però che "abbiamo bisogno di sostenere la ripresa, una ripresa rapida a forma di V".