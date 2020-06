Impennata delle cessioni del quinto finanziate ai pensionati

Nel corso del 2019 è stato registrato un incremento di volumi delle cessioni del quinto finanziate al target pensionati, che sono stati pari a 37 milioni di euro, con un aumento del 91% rispetto ai volumi dell'esercizio precedente, a fronte di un incremento del 54% per i dipendenti pubblici e del 44% dei dipendenti privati. E' quanto rileva Ibl Family, società controllata da Ibl Bancae partecipata da Tecnocasa.

"Il prestito con cessione del quinto, originariamente nato per i dipendenti pubblici e statali, è stato successivamente esteso ai pensionati", ricorda Ibl Family, "e si è affermato nel tempo come una forma di finanziamento più facilmente accessibile di altre esostenibile. La rata mensile non può infatti superare un quinto della pensione percepita, evitando così di esporre il cliente al rischio di un indebitamento a cui non può fare fronte.

"E' inoltre in essere, a tutela dei pensionati, la cosiddetta Convenzione Inps, a cui aderiscono istituti di credito e società finanziarie, tra le quali IBLFamily, e che prevede per i pensionati agevolazioni e tassi più convenienti rispetto a quelli del mercato".

"Il mercato della cessione del quinto nel complesso nel 2019 risulta in crescita di circa il 7% per stock di crediti rispetto all'anno precedente. Per la nostra società è stato un anno particolare", afferma Oscar Cosentini (in foto), amministratore delegato Ibl Family, "di riorganizzazione e adozione di un nuovo modello di business, che nel giro di pochi mesi ci ha portato ad ottenere risultati soddisfacenti, incrementando la produzione del 100% rispettoall'anno precedente, per un totale di circa 6 mila pratiche".

"Abbiamo rilevato un crescente interesse del pubblico verso la cessione del quinto", aggiunge l'ad, "e in particolare dei pensionati, che sono sempre più un punto di riferimento delle famiglie contribuendo a sostenerle anche economicamente, in molti casi aiutando per esempio i figli o i nipoti"oppure, come evidenziato dai dati dell'Osservatorio Tecnocasa relativial 2019, con l'8% degli acquisti di immobili effettuati da pensionati,c'è la conferma della "propensione dei pensionati ad investire nell'immobile, considerando la casa un bene primario".