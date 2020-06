"I governi in tutto il mondo hanno introdotto nuove restrizioni al turismo, con il Regno Unito che ha adottato nuove norme sulla quarantena, che implicano l’autoisolamento per gran parte delle persone in arrivo nel Paese". L'analisi di James Reilly, economista di Schroders.

L’impatto sulle diverse economie. Ci siamo focalizzati sul turismo internazionale, dato che è più vulnerabile alle sfide poste dal Covid-19 rispetto a quello domestico.

Quali altri fattori potrebbero impattare sulla vulnerabilità di un’economia. Con una maggiore enfasi sul distanziamento sociale, il focus sulla qualità rispetto alla quantità potrebbe giocare un ruolo fondamentale. Tuttavia, nel breve termine, con il calo del numero di visitatori, i Paesi più esposti soffriranno maggiori perdite.

Con soluzioni come le "travel bubbles” (bolle di viaggio) che sembrano destinate a diventare una caratteristica comune nel panorama degli spostamenti internazionali, le economie che stabiliranno questi "corridoi" con Paesi come Australia e Islanda (i primi due Paesi per spese all'estero) potrebbero raccoglierne i frutti. Tali spese includono i pagamenti effettuati a favore di compagnie aeree nazionali, il che forse spiega l’alto posto in classifica dell’Australia.

Ci sono poi una serie di altri fattori che svolgono un ruolo, uno dei quali è la stagionalità del turismo in alcune economie. Paesi europei come Spagna e Italia dipendono in modo particolare dai visitatori estivi e di conseguenza le tempistiche di questa crisi non avrebbero potuto essere peggiori.

Un’altra considerazione riguarda il rischio che le aree più colpite dal Covid-19 faticheranno a togliersi questo stigma e dovranno attendere più a lungo prima che i livelli di turismo tornino alla normalità.

Cosa potrebbe significare un crollo del turismo per l’economia globale. Il turismo ha contribuito al Pil globale per il 10,4% nel 2018 e con le restrizioni attuali sta affrontando un periodo molto complesso.

Alcuni scenari ipotizzati dall’OMT prevedono un declino nei viaggi turistici internazionali compreso tra il 58% e il 78% nel 2020. Un esito simile metterebbe a rischio tra i 100 e i 120 milioni di posti di lavoro nel settore, trattandosi di uno dei segmenti a maggiore intensità di manodopera nell’economia globale.