Banca Generali che colpo: preso Lenti (IW Bank)

Stefano Lenti, responsabile fin dalla nascita della rete di consulenti di Iw Bank Private Investments, lascia il gruppo Ubi per entrare in Banca Generali. Il manager 47enne torinese entra dunque nella squadra di Gian Maria Mossa, a diretto riporto del vice dg Marco Bernardi, con la responsabilità dell’area consulenti finanziari. A lui spetterà il coordinamento e lo sviluppo dei circa 2 mila private banker e wealth manager della banca del leone alato con masse in gestione per oltre 65 miliardi. Con oltre 25 anni di esperienza, Lenti è un profilo tra i più noti del settore avendo guidato fin dalla fondazione la rete di banker del gruppo Ubi.