Generali Investments, Borsellino entra nel consiglio Efama

L’Annual General Meeting di Efama (European fund and asset management association) ha approvato la nomina di Santo Borsellino come nuovo corporate member del consiglio dell’associazione. A seguito di tale nomina Borsellino apporterà il suo contributo e la sua visione strategica ai progetti dell’associazione, grazie all’approfondita conoscenza del settore a livello internazionale, dei trend chiave e del quadro normativo.

Borsellino, che è head of corporate governance implementation & institutional relations in Generali Group Investments, Asset & Wealth Management, ha così commentato la sua nomina: “Lo scenario globale che attraversiamo ancora si contraddistingue per forte incertezza e scarsa visibilità circa l’evoluzione dei mercati finanziari nei prossimi mesi. Il settore del risparmio gestito affronterà importanti sfide e potrà giocare un ruolo di primo piano nella fase di ripresa economica, proponendosi come ponte fra risparmio privato ed economia reale. A tal fine sarà fondamentale il contributo delle istituzioni, locali ed internaizonali, a presidio di una visione di lungo periodo e della fiducia verso il settore.”