Ops Ubi, oggi l'incontro chiarificatore di Messina con l'Antitrust

È fissato ad oggi l'incontro tra i vertici di Intesa Sanpaolo e l'Antitrust. Un incontro chiarificatore, che dovrebbe dovrebbe permettere all'ad dell'istituto, Carlo Messina, di far cambiare idea sull'Ops presentata il 17 febbraio su Ubi Banca; operazione che il garante per la concorrenza ha di recente bocciato.

I tempi sono stretti, anche per via della forte instabilità dei mercati. Come scirveva Repubblica sabato, rimandare l'operazione a settembre la esporrebbe ai rischi preannunicati dalla correzione borsistica durante le ultime sedute di Piazza Affari, arrivata dopo i rimbalzi successivi al crollo di marzo.

Il tempo è poco anche per Ubi, che vede il prezzo del suo titolo sostenuto dal premio del 28% che lo scambio con Intesa incorpora. I guai in Borsa riguardano tutte le parti in campo: Bper, Unicredit e Mediobanca, nel giorno del no dell'Antitrust, hanno perso oltre 2 punti percentuali a testa.

La Repubblica anticipa le mosse che Messina potrebbe mettere in campo questa settimana, tutte incentrate a sfatare i dubbi dell'Antitrust (in foto il presidente, Roberto Rustichelli) che, nella sua bocciatura, ha ritenuto non sufficiente la prevista vendita di 400-500 filiali a Bper per scongiurare che Intesa, a Ops avvenuta, si possa trovare in posizione dominante rispetto al mercato.

Messina deciderà per l'aumento del numero filiali da cedere all'istituto partecipato da Unipol al 20%, portandole a 650. Al garante resterà la scelta dei territori su cui concentrare queste cessioni di attività per garantire la concorrenza. Oggi Intesa dovrebbe presentarsi davanti all'Antitrust con la deliberazione sull'aumento di filiali da parte del cda di Bper, che ha discusso dell'argomento già nella seduta di mercoledì scorso.

La settimana proseguirà martedì con il direttorio aggregato Ivass, che dovrà esprimersi sugli aspetti dell'operazione che riguardano il settore insurance, nel quale Instesa Sanpaolo è molto attiva, e riguardo la capacità patrimonile dell'istituto di superare la soglia rilevante nel capitale Ubi.

L'ultimo passaggio (fattibile entro la settimana) avverà presso Consob, a cui spetta l'autorizzazione del documento guida per gli investitori.