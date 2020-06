Pictet Asset Management, la divisione di asset management del gruppo Pictet, aggiunge una nuova strategia azionaria globale con il lancio del comparto Pictet-Family.

Il fondo investe in una selezione di società a conduzione familiare, che tendono a sovraperformare il mercato azionario globale e che, normalmente, presentano uno stile di gestione particolarmente attrattivo in un’ottica di lungo periodo: valori solidi, partecipazione attiva, un approccio lungimirante e un piano di passaggio generazionale ben delineato. Per azienda a conduzione familiare si intende una società quotata nella quale un soggetto, spesso il fondatore o una famiglia, detiene almeno il 30% dei diritti di voto. L’universo di investimento è composto da circa 500 società a livello globale.

Secondo vari studi, di norma le società a conduzione familiare sono più redditizie e generano performance superiori rispetto alle concorrenti con un diverso tipo di gestione. Le aziende di successo in quest’ambito hanno in comune quattro elementi fondamentali:

Sul comparto, che è gestito dal team specializzato in mercati azionari con sede a Ginevra ed è guidato da Alain Caffort e Cyril Benier, il country head Italia di Pictet Asset Management Paolo Paschetta ha dichiarato: “Esiste un importane legame culturale tra Pictet e la strategia che oggi lanciamo. Il gruppo Pictet, infatti è un gestore svizzero indipendente e non quotato in borsa, con 7 soci di riferimento che rispondono in prima persona dei risultati del gruppo: in ultima analisi anche il nostro Gruppo può essere assimilato a una azienda familiare con oltre 200 anni di storia e un orientamento di lungo periodo. Proprio per questo crediamo fortemente in questo nuovo comparto che investe proprio sulle migliori società a conduzione familiare a livello globale”.