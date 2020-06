Aviva Investors, asset manager del gruppo Aviva, annuncia la costruzione di un magazzino logistico a nord di Rotterdam per conto di uno dei suoi clienti. Il termine dei lavori è previsto per il secondo trimestre 2021.

Progettato da Heembouw Architecten e situato nel Business Park Oudeland - Berkel en Rodenrijs, il magazzino si estende su circa 20.300 metri quadri di spazio affittabile e beneficia del collegamento con i centri di distribuzione locali e internazionali, compresi i vicini aeroporto e porto di Rotterdam. L'obiettivo è quello di ottenere un rating Breeam "Very Good" una volta terminata la costruzione.

La proprietà si aggiunge al portafoglio di asset logistici gestiti da Aviva Investors nell'area di Randstad, che comprende le recenti acquisizioni di un magazzino di 40.000 mq affittato a Rotterdam Polymer Hub BV e due asset logistici istituzionali a Waalwijk e Waddinxveen. Aviva I. è stata assistita da DLA Piper, Royal Haskoning, Cushman & Wakefield e ELREP.

"Siamo lieti di poter sviluppare quest’opera che accresce il nostro portafoglio in gestione nell’area di Randstad, uno dei centri logistici più importanti d'Europa", dice Adrien Beuriot (in foto), head of asset management, continental Europe di Aviva Investors. "Siamo fiduciosi che, data la sua posizione, questo sito realizzerà complessivamente una buona performance nel nostro portafoglio, che sarà ulteriormente rafforzata quando nel 2025 sarà completato il progetto di ampliamento dell'autostrada A16, aumentando così la connettività dell’asset e valorizzandolo ulteriormente".

"In qualità di appaltatori ‘chiavi in mano’ con architetti in-house", aggiunge Rolf Verdel, investor relations manager di Heembouw, " possiamo assistere un investitore come Aviva Investors dall'inizio alla fine del progetto. Grazie alla nostra conoscenza delle aree di costruzione disponibili, nonché all’elevata qualità delle competenze nel design dello studio Heembouw Architecten, Heembouw, in stretta collaborazione con il team di Aviva Investors, ha trasformato questa opportunità d’investimento in uno splendido progetto".