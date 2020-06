Oggi si è svolta presso il Campus di Milano 3 – in diretta streaming – la presentazione ufficiale di Flowe, una nuova iniziativa strategica posta in essere da Banca Mediolanum. Flowe è una società di nuova costituzione del gruppo, una realtà volta a presidiare in maniera significativa un nuovo segmento di mercato che si sta delineando, in prospettiva sempre più ampio, con un’offerta volta a intercettare i bisogni del target più giovane della nostra popolazione.

Flowe è una better being plat-firm, ovvero una piattaforma aziendale dedicata a tutti coloro che - sempre più numerosi - sono sensibili alle istanze di sostenibilità, di benessere individuale ed evoluzione sociale e che sono alla ricerca di un servizio bancario innovativo e completamente digitale.

Da oggi il servizio è aperto a tutti e fruibile scaricando l’app Flowe disponibile su Apple Store e Google Play Store. L’ultima fase di collaudo del servizio, il cosiddetto family & friends, ha coinvolto la cerchia relazionale più stretta di Banca Mediolanum e si è conclusa portando in dote già oltre 15.000 utenti a bordo.

“Flowe costituisce uno snodo cruciale nel percorso evolutivo di Banca Mediolanum dinanzi ai cambiamenti strutturali portati dallo sviluppo tecnologico e digitale, ai nuovi stili di comportamento di acquisto, consumo e risparmio e tenendo conto delle istanze di sostenibilità e benessere sempre più diffuse e condivisibili”, dichiara Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.

“Mi preme soprattutto sottolineare che”, prosegue Doris, “con l'obiettivo di garantire una proposizione totalmente nuova e mirata, abbiamo istituto una newco, una legal entity ad hoc, con management e professionalità dedicati. Sempre in questa direzione, il servizio è stato sviluppato secondo i criteri tecnologici e digitali più avanzati e con diversi partner di prim’ordine dell’industria della information technology. In sintesi il commitment e l’ambizione della Banca sono massimi”.

“Flowe è il primo importante step di un percorso lungo e significativo che Banca Mediolanum intende intraprendere in maniera distintiva: quello della Innovability", aggiunge Oscar di Montigny, chiamato a presiedere la nuova società Flowe. "Già oggi, e ancor più domani, non sarà più possibile innovare senza lasciarsi pervadere e orientare dai principi fondanti la sostenibilità e non sarà più possibile essere profondamente sostenibili se non supportati dalla forza esplosiva dell’innovazione. Affrontare in modo separato e poco sinergico queste due sfide dei giorni nostri rileverebbe qualsiasi azienda dalla sua responsabilità di essere motore evolutivo dell’intera società; e noi di Banca Mediolanum siamo fermamente determinati a contribuire alla realizzazione di un mondo migliore per tutti. Flowe nasce con questo proposito, e anche per questo, è stata costituita come società benefit e pending b-corp”.