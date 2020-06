L'Associazione italiana delle banche rileva che a ieri, 15 giugno, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno raggiunto i 32,6 miliardi di euro (un miliardo in più rispetto al giorno precedente), con 630 mila domande pervenute dalle banche al Fondo: di queste, 567 mila sono state fino a 25 mila euro, per 11,4 miliardi di finanziamenti richiesti. E' quanto si legge in una nota dell'associazione ripresa da Adnkronos.