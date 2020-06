Eurizon rafforza la propria presenza in Asia potenziando la struttura della controllata in Hong Kong con l’ingresso di un team di elevata professionalità e pluriennale esperienza nel settore dell’asset management sui mercati asiatici. Il patrimonio gestito dalla società di asset management del gruppo Intesa Sanpaolo è di 312 miliardi di euro a fine marzo e includendo anche la partecipazione nella cinese Penghua Fund Management gli asset totali superano i 400 miliardi di euro.

L’iniziativa è in linea con il piano industriale del gruppo Intesa, che vede nella crescita di Eurizon sui mercati internazionali uno dei principali motori di sviluppo nel wealth management. Il potenziamento della società a Hong Kong permetterà a Eurizon di accelerare l’espansione del business nel mercato asiatico e cinese che presenta tassi di crescita del risparmio gestito significativi.

L’iniziativa inoltre è finalizzata a sviluppare Eurizon a Hong Kong come centro d’eccellenza negli investimenti sui mercati emergenti dell'area asiatica oltre a valorizzare l’attuale expertise sull’azionario cinese.

Il rafforzamento del centro gestionale e commerciale di Hong Kong, infine, sarà di supporto – sia in termini di proposta commerciale che di competenze gestionali – per le altre realtà del gruppo Intesa Sanpaolo presenti in Cina: Penghua, asset manager locale partecipato da Eurizon al 49%, e Yi Tsai, società di wealth management controllata al 100% dalla divisione international subsidiary banks.

Eurizon Capital sarà guidata dal nuovo ceo Sean Debow (in foto), di nazionalità canadese, che vanta un’esperienza di 25 anni nei mercati asiatici. Dopo aver occupato posizioni di rilievo presso importanti intermediari internazionali, come Merrill Lynch Am (ora Blackrock) in Hong Kong e Ubs Asia Pacific, Sean Debow ha sviluppato un proprio progetto imprenditoriale dedicato alla gestione di patrimoni investiti nel mercato azionario emergente asiatico.

“Do il benvenuto nella divisione asset management a Sean Debow e al team di professionisti", commenta l’ad di Eurizon, Saverio Perissinotto. "La conoscenza del mercato asiatico della nuova squadra saranno di grande supporto per accelerare la crescita di Eurizon in Asia, integrandosi al meglio con i nostri manager che da anni operano a Hong Kong, e in più ci permetteranno di ampliare e diversificare la gamma prodotti a beneficio di tutti i nostri clienti”.

“Io e i miei colleghi siamo orgogliosi di essere parte di una realtà prestigiosa nel panorama dell’asset management internazionale come Eurizon e di un gruppo solido come Intesa Sanpaolo", aggiunge Sean Debow, nuovo amministratore delegato di Eurizon Capital . "Insieme a tutta la squadra di Hong Kong vogliamo creare valore per gli investitori, contribuire allo sviluppo del business e valorizzare il brand di Eurizon nell’area asiatica”.