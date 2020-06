Dombret nominato international senior advisor di Houlihan Lokey

La banca d'investimento globale Houlihan Lokey annuncia l'ingresso di Andreas Dombret nel ruolo di international senior advisor, a partire dal primo giugno. In questo ruolo presterà consulenza strategica al team dirigenziale di Houlihan Lokey per aiutare a sviluppare ulteriormente il business sia in Europa che a livello internazionale.

Tra il 2010 e il 2018, Dombret è stato membro del comitato esecutivo della Deutsche Bundesbank, la banca centrale tedesca; dal 2014 al 2018 è stato membro del consiglio di vigilanza della Banca Centrale Europea (BCE); dal 2012 al 2018 è stato direttore del cda della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI).

"Considerata la sua eccezionale reputazione nel settore dei servizi finanziari, Andreas porta con sé un patrimonio di competenze e un'ampiezza di approfondite relazioni sia nel settore privato che in quello pubblico", dice Scott Adelson, co-president dell'istituto. "Il suo background e la sua esperienza si integrano perfettamente con la nostra cultura e saranno preziose non solo per i nostri colleghi senior, ma anche per i clienti di tutta la nostra rete globale".

"Nella scelta dei miei mandati di consulenza", aggiunge Dombret, "attribuisco la massima priorità alla reputazione delle aziende che assisto. La reputazione si basa sulle capacità e sul carattere. Alla Houlihan Lokey ho incontrato un team e una cultura aziendale che mi hanno impressionato. Conosco bene il modello di business di una boutique indipendente di M&A e ne sono un fan".

Negli ultimi cinque anni, l'azienda ha fatto crescere la sua attività di corporate finance in Europa attraverso una serie di acquisizioni: McQueen Ltd. e l’italiana Leonardo & Co. nel 2015; BearTooth Advisors e Quayle Munro nel 2018; e Fidentiis Capital nel 2019.

Houlihan Lokey conta oggi più di 260 bankers in Europa, rispetto agli 80 del 2014.

"Siamo lieti di accogliere Andreas in Houlihan Lokey. La sua nomina sottolinea il nostro impegno a continuare nello sviluppo del nostro business europeo, e siamo desiderosi di poter beneficiare della sua comprensione e vasta conoscenza del settore bancario", commenta Matteo Manfredi, head of corporate finance in Europa Continentale.

"Durante il suo periodo presso la Deutsche Bundesbank, Andreas Dombret è stato responsabile della vigilanza bancaria, della stabilità finanziaria, dei mercati, delle statistiche, del controllo del rischio, dell'educazione economica, dell'università della Bundesbank e dei rappresentanti della Bundesbank all'estero. È stato anche membro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e del Comitato tedesco per la stabilità finanziaria, nonché vice della Bundesbank presso il Fondo monetario internazionale".

Prima di entrare a far parte della Bundesbank nel 2010, è stato vicepresidente dell'European investment banking della Bank of America. Dal 2002 al 2005 è stato Partner di Rothschild & Co. a Francoforte e Londra. È entrato in Rothschild dopo 10 anni con J.P. Morgan, dove è stato managing director per le istituzioni finanziarie in Germania e Austria.

Ha iniziato la sua carriera presso la Deutsche Bank di Francoforte nel 1987. Da quando ha lasciato la Bundesbank nel 2018, Andreas Dombret ha assunto una serie di incarichi di consulenza internazionale, è docente presso la Columbia University di New York e la European Business School di Oestrich-Winkel in Germania, ed è membro del consiglio di vigilanza della business school ESMT di Berlino.