L'obbligazionario nel complesso ha regalato diverse soddisfazioni a maggio. Dalla top ten dei fondi globali realizzata da Fida Rating, emerge però un andamento contrastante per i bond europei: bene i convertibili e gli high yield, mentre il debito indicizzato all’inflazione flette. Le scadenze brevi e medie premiano.

Primo per rendimenti con il 15,25% su base mensile è stato il fondo H2O Multibonds R Cap EUR di H2O Am; al secondo posto con una performance del 13,29% è il Ashmore Emerging Markets Short Duration R Dis EUR di Nothern Trust. Terzo classificato, il Candriam Bonds Emerging Markets C Dis $ (11,08%).

Il report di Fida prende in considerazione 43.906 strumenti, tra fondi e Sicav. 20.027 di questi sono autorizzati e distribuibili alla clientela retail. La classificazione di FidaRating si estende a 39.909 strumenti, di cui 12.683 hanno ricevuto il rating.