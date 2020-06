Goldman Sachs emette i nuovi certificati Fast Trigger Cash Collect 1

I certificati Goldman Sachs Fast Trigger Cash Collect 1%, emessi da Goldman Sachs International, con scadenza a quattro anni, offrono per il primo anno 12 premi fissi mensili dell’1% non condizionati all’andamento del sottostante. Inoltre, a partire dal secondo anno dall’emissione, nel caso in cui il prezzo del sottostante sia pari o superiore al prezzo iniziale, è prevista mensilmente la possibilità di rimborsare anticipatamente i certificati ricevendo un premio dell’1,00% con memoria per ogni mese trascorso oltre al rimborso del 100% del valore nominale. In questo caso la scadenza dei Certificati risulterebbe inferiore a quattro anni.

Alla scadenza, ove il certificato non sia scaduto anticipatamente, gli investitori riceveranno 100 euro per ciascun certificato più il pagamento di un premio del 36%1 nel caso in cui il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla data di valutazione finale sia uguale o superiore al prezzo iniziale; nel caso in cui il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante

alla data di valutazione finale (10 giugno 2024) sia inferiore al prezzo iniziale ma pari o superiore al livello barriera (pari al 75% del prezzo di riferimento del sottostante alla data di valutazione iniziale, 9 giugno 2020), gli investitori riceveranno 100 Euro per ciascun certificato.

Al contrario, se alla data di valutazione finale il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante è inferiore al livello barriera, l’ammontare del pagamento a scadenza sarà commisurato alla performance negativa del sottostante e inferiore rispetto al prezzo di emissione, con conseguente potenziale perdita totale o parziale del capitale investito.

Principali vantaggi: